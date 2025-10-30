Guardian: Ρώσοι στρατηγοί βασανίζουν και εκτελούν στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία – Για προπαγάνδα μιλάει η Μόσχα

Για Ρώσους διοικητές που εκτελούν ή στέλνουν συνειδητά σε βέβαιο θάνατο στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, κάνει λόγο ο Guardian, επικαλούμενος νέα έρευνα του ανεξάρτητου μέσου Verstka, η οποία σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα εσωτερικής βίας μέσα στον ρωσικό στρατό.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η έρευνα είναι βασισμένη σε μαρτυρίες εν ενεργεία στρατιωτών, συγγενών των θυμάτων, σε βίντεο που έχουν διαρρεύσει και σε επίσημα αρχεία καταγγελιών, με το Verstka να αναφέρει ότι έχει ταυτοποιήσει 101 Ρώσους στρατιωτικούς που κατηγορούνται για δολοφονία, βασανιστήρια ή θανατηφόρες τιμωρίες εναντίον των συντρόφων τους. Το μέσο ανέφερε ότι έχει επαληθεύσει τουλάχιστον 150 θανάτους, αν και θεωρεί ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα, από την αρχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν κυκλοφορήσει ευρέως αναφορές για στρατιώτες που σκοτώθηκαν από τους συμπολεμιστές τους, καθώς και για τις λεγόμενες «μονάδες φραγμού» που αναπτύσσονται για να αποτρέψουν υποχωρήσεις.

Very bleak: “Russian commanders are executing or deliberately sending to their deaths soldiers who refuse 2 fight in Ukraine, according 2 new investigation by independent outlet Verstka, which paints bleak picture of internal violence within Russian army” https://t.co/0hmfyWODY3 — Helen Clark (@HelenClarkNZ) October 30, 2025

Απορρίπτει τις κατηγορίες το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες για απειθαρχία στις ρωσικές δυνάμεις, επιμένοντας ότι φαινόμενα όπως τα προαναφερθέντα εντοπίζονται αντιθέτως στον ουκρανικό στρατό.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Guardian, η έκθεση του Verstka φαίνεται να είναι η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα, τεκμηριώνοντας λεπτομερώς τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επιβολή υπακοής και τρόμου μέσα στις τάξεις του στρατού.

Στο σχετικό άρθρο σημειώνεται ότι το Verstka επικαλέστηκε μαρτυρίες στρατιωτών που είπαν ότι οι διοικητές είχαν ορίσει «εκτελεστές σκοπευτές» για να πυροβολούν όσους αρνούνταν να πολεμήσουν και στη συνέχεια να πετούν τα σώματά τους σε ποτάμια ή ρηχούς τάφους, καταχωρώντας τους ως νεκρούς εν ώρα μάχης.

Άλλες μαρτυρίες περιγράφουν διοικητές που χρησιμοποιούσαν drones και εκρηκτικά για να «αποτελειώσουν» τραυματισμένους ή υποχωρούντες στρατιώτες. Σε αρκετές περιπτώσεις, αξιωματικοί φέρονται να διέταξαν χειριστές drones να ρίξουν χειροβομβίδες στους ίδιους τους άνδρες τους, παρουσιάζοντας τις δολοφονίες ως απώλειες στο πεδίο της μάχης.

Το Verstka, κατά την έρευνά του, φέρεται να κατέγραψε, επίσης, περιπτώσεις στρατιωτών που βασανίστηκαν μέχρι θανάτου. Οι στρατιώτες που παράκουσαν διαταγές φέρονται να ρίχνονταν σε λάκκους καλυμμένους με μεταλλικά πλέγματα, να τους έριχναν νερό και να τους χτυπούσαν για ώρες ή ακόμη και για ημέρες. Η έρευνα σημειώνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι στρατιώτες εξαναγκάζονταν να πολεμήσουν μεταξύ τους σε αυτό που οι μάρτυρες περιέγραψαν ως μάχες τύπου μονομάχων, μέχρι θανάτου.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι το Verstka συνέδεσε, επίσης, αρκετές δολοφονίες με κυκλώματα οικονομικού εκβιασμού, στα οποία οι διοικητές φέρονται να απαιτούσαν χρήματα από τους στρατιώτες προκειμένου να τους απαλλάξουν από τις αποστολές αυτοκτονίας. Όσοι δεν μπορούσαν ή αρνούνταν να πληρώσουν, «μηδενίζονταν» – στρατιωτική αργκό για εξόντωση.

Η έρευνα περιγράφει, επίσης, περιπτώσεις στρατιωτών που οδηγήθηκαν σε αποστολές αυτοκτονίας, κάνοντας λόγο για περιστατικά όπου Ρώσοι στρατιώτες στάλθηκαν σκόπιμα ως «mayachki» («φάροι») και διατάζονταν να περπατήσουν μπροστά από ομάδες εφόδου χωρίς εξοπλισμό, ώστε να προσελκύσουν τα εχθρικά πυρά.

Αρχικά, οι περισσότερες αναφορές για εσωτερικές εκτελέσεις προέρχονταν από ποινικές μονάδες, που αποτελούνταν από χιλιάδες πρώην κρατουμένους στρατολογημένους από ρωσικές φυλακές, όμως η έρευνα του Verstka υποστηρίζει ότι η πρακτική έχει εξαπλωθεί και στις τακτικές στρατιωτικές μονάδες. Η κουλτούρα ατιμωρησίας και η εισροή πρώην κρατουμένων έχουν «κανονικοποιήσει τη βία», αναφέρει η έκθεση.

Κατά την ίδια έρευνα που παρουσιάζει ο Guardian, οι περισσότεροι από τους ταυτοποιημένους δράστες είναι αξιωματικοί μέσης βαθμίδας, ηλικίας 30 έως 40 ετών, πολλοί εκ των οποίων βετεράνοι προηγούμενων ρωσικών εκστρατειών ή πρώην στελέχη ποινικών μονάδων. Ελάχιστοι, αν όχι κανένας, έχουν διωχθεί ποινικά.

«Οι Ρώσοι αξιωματικοί που υπηρετούν σε εμπόλεμες ζώνες έχουν απόλυτη ατιμωρησία»

Το Verstka ανέφερε ότι κατάφερε να συγκεντρώσει λεπτομερή βιογραφικά στοιχεία – όνομα, βαθμό, ηλικία και μονάδα – για περισσότερους από 60 από τους 101 φερόμενους ως δράστες. Παρά τα εκτεταμένα στοιχεία, σχεδόν κανείς δεν έχει λογοδοτήσει, σύμφωνα με το Verstka.

Παράλληλα, το Verstka ανέφερε ότι εντόπισε επίσημα δεδομένα σύμφωνα με τα οποία η κεντρική στρατιωτική εισαγγελία της Ρωσίας έλαβε σχεδόν 29.000 καταγγελίες από στρατιώτες και οικογένειες μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, εκ των οποίων πάνω από 12.000 σχετίζονταν με τιμωρίες από τους ανωτέρους τους.

Στο δημοσίευμα του Guardian σημειώνεται ότι, πηγή στην Εισαγγελία είπε στο Verstka ότι υπάρχει ανεπίσημη απαγόρευση διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν σε διοικητές που υπηρετούν σε εμπόλεμες ζώνες, αναφέροντας: «Λένε: “Αν το ανοίξουμε αυτό, μπορεί να βλάψει τις επιχειρήσεις”. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι αξιωματικοί έχουν απόλυτη ατιμωρησία».

