Η περιοδεία του Τραμπ στην Ασία: Με… χορευτές, χρυσό στέμμα και… μπαστούνια του γκολφ τον υποδέχθηκαν σχεδόν… παντού

Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στον Ντόναλντ Τραμπ οι αρχές των χωρών της Ασίας που επισκέφθηκε, προσφέροντάς του πολύτιμα και… πρακτικά δώρα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έφερε στις αποσκευές του και εμπορικές συμφωνίες και επενδύσεις για τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος στην περιοδεία του στην Ασία συμμετείχε σε διπλωματικές συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συζητήσεων, με ηγέτες από τη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, αλλά και με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού CNN, τον Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκαν με όλες τις τιμές στις χώρες – σταθμούς της περιοδείας του στην Ασία.

Στον Τραμπ προσφέρθηκαν: στην Ιαπωνία μπαστούνια του αγαπημένου του γκολφ, στη Νότια Κορέα ένα χρυσό στέμμα, ενώ στη Μαλαισία, τον Αμερικανό Πρόεδρο καλωσόρισαν χορευτές.

Αποκορύφωμα ήταν η εμπορική εκεχειρία που πέτυχε στη συνάντηση που είχε επί νοτιοκορεατικού εδάφους με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Ο ηγέτης των ΗΠΑ περιέγραψε την περιοδεία του στην Ασία ως την αρχή μίας «νέας χρυσής εποχής» στη λίστα των συμμάχων της Ουάσιγκτον.

Στο Τόκιο, ο Τραμπ αγκάλιασε θερμά τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, στην οποία υποσχέθηκε μία «χρυσή εποχή» στις σχέσεις των δύο χωρών. Εκείνη του πρόσφερε κερασιές και ένα μπαστούνι του γκολφ που ανήκε στον δολοφονηθέντα Ιάπωνα πρωθυπουργό, Σίνζο Άμπε, το 2022. Η Τακαΐτσι ανακοίνωσε, επίσης ότι θα προτείνει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για το Νόμπελ Ειρήνης, ακολουθώντας το παράδειγμα του Καμποτζιανού ομολόγου της, Χουν Μανέ.

Στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ έλαβε από τον Πρόεδρο Λι Τζε Μιούνγκ ένα χρυσό στέμμα, αντίγραφο εκείνου του βασιλείου της Σίλα, ενός από τα τρία αρχαία βασίλεια της χώρας.





Οι δύο άνδρες φωτογραφήθηκαν σε κατάστημα του Εθνικού Μουσείου της πόλης Gyeongju δίπλα σε προϊόντα με το όνομά του, όπως καπέλα «USA» και μπλουζάκια με το πορτρέτο του.

Η περιοδεία του Τραμπ ξεκίνησε από τη Μαλαισία, όπου τον υποδέχθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και παραδοσιακοί χορευτές. Ο πρωθυπουργός Ανουάρ Ιμπραήμ, που επέβαινε στην αυτοκινητοπομπή του, αστειεύτηκε λέγοντας: «Εγώ ήμουν στη φυλακή, εσύ παραλίγο να πας». Ο Ιμπραήμ είχε φυλακιστεί δύο φορές για πολιτικούς λόγους, με προκάλυμμα κατηγορίες για διαφθορά και… σοδομισμό.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ βρήκε την ευκαιρία να δείξει τις χορευτικές του ικανότητες δίπλα στους Μαλαισιανούς χορευτές. Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε το στιγμιότυπο στα social media, γράφοντας «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION»…

Στην τελευταία στάση της περιοδείας του στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος είπε ότι «η ανάπτυξη της Κίνας συμβαδίζει με το όραμά σας να κάνετε την Αμερική ξανά μεγάλη». Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «εκπληκτική» και τη βαθμολόγησε με σχεδόν άριστα «12 στα 10»!

President Donald J. Trump and President Xi Jinping meet in South Korea. pic.twitter.com/F59Kzm9R5t — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025

