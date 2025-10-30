search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 22:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 21:13

Βανς για πυρηνικές δοκιμές: Διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά

30.10.2025 21:13
VANCE NEW

Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ, υποστήριξε απόψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον στρατό να τις ξαναρχίσει, έπειτα από διακοπή 33 ετών.

Ο Βανς υποστήριξε ότι οι δοκιμές είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια.

«Είναι σημαντικό μέρος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας να διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε ένα σημαντικό οπλοστάσιο, προφανώς. Οι Ρώσοι έχουν ένα σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί κανονικά», είπε, σπεύδοντας να προσθέσει:

«Για να είμαι σαφής, ξέρουμε ότι λειτουργεί κανονικά, αλλά πρέπει να το διατηρούμε αυτό όσο περνάει ο καιρός και ο πρόεδρος απλώς θέλει να βεβαιωθεί ότι το κάνουμε».

Διαβάστε επίσης:

Λούβρο: Άφαντοι οι θησαυροί της «κλοπής του αιώνα» παρά τις συλλήψεις – Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό τους – Το προφίλ των υπόπτων

Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης είναι πλέον η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο

Ανάλυση CNN: Τραμπ και Πούτιν παίζουν με τη φωτιά – Μια νέα πυρηνική εποχή ξεκινά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prokovsk oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

aerodromio vilnious lithouanaia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

proin prigkipaw andrew 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κάρολος «ξηλώνει» τον Άντριου – Του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, τον διώχνει και από τη «Βασιλική Στοά»

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σε ξεκοιλιάσω»: 51χρονος στο Πήλιο έστηνε καρτέρι κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του

troxaio-glyka-nera
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Οι τελευταίες στιγμές του 23χρονου πριν τη μοιραία πρόσκρουση – Εκκωφαντικός ο θόρυβος της σύγκρουσης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 22:30
prokovsk oukrania 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

aerodromio vilnious lithouanaia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών

proin prigkipaw andrew 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κάρολος «ξηλώνει» τον Άντριου – Του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, τον διώχνει και από τη «Βασιλική Στοά»

1 / 3