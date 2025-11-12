Euroleague: Έλαμψε ο Φαρίντ στην «Πόλη του Φωτός» και ο Παναθηναϊκός έφυγε με το «διπλό», 101-95 την Παρί

Τα επτά αστέρια στη φανέλα του Παναθηναϊκού «έλαμψαν» στην «Πόλη του Φωτός» και ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίτο εφετινό «διπλό» του στη Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο σερί ήττες.

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 101-95 από το Παρίσι, απέναντι στην Παρί, για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 6-4 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην έκτη ήττα τους και τέταρτη σερί.

Στο ντεμπούτο του ο Κένεθ Φαρίντ έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα του, με τον Αμερικανό σέντερ να γεμίζει τη ρακέτα την πληγωμένη ρακέτα του «τριφυλλιού» και να τελειώνει τον αγώνα με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 μπλοκ! Την προσπάθεια του νεοαποκτηθέντα φόργουορντ/σέντερ ενίσχυσε η παρουσία του… άχαστου Ντίνου Μήτογλου με 17 πόντους (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 4/4 βολές)!

Κανείς πάντως δεν μπορεί να παραβλέψει την προσπάθεια του αρχηγού Κώστα Σλούκα των ρεκόρ, με τον Ελληνα διεθνή γκαρντ να γίνεται ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία της Euroleague που σπάει το φράγμα των 10.000 λεπτών συμμετοχής στη διοργάνωση και επίσης να «βαπτίζεται» ο Έλληνας με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, καθώς έφτασε τα 521 προσπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη με 518. Ο Σλούκας μάλιστα μπήκε και στη δεκάδα των κορυφαίων μπόμπερ από τα 6,75.

Πρώτος σκόρερ ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ευστόχησε σε κομβικό τρίποντο λίγο πριν το φινάλε και τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο επίσης πολύτιμος Τι Τζει Σορτς στην επιστροφή του στο Παρίσι.

Από την Παρί πάλεψαν οι Ιφί και Ρόμπινσον με 19 και 22 πόντους, αντίστοιχα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι και ενώ όλα ήταν… ρευστά ο Παναθηναϊκός βρήκε στα πρόσωπα των Σορτς, Ναν και Μήτογλου τα πρόσωπα που… έψαχνε για να καθαρίσει το «διπλό». Με το σκορ στο 87-86 υπέρ της Παρί, ο πρώτος ευστόχησε σε δύο σουτ μέσης απόστασης, ο δεύτερος βρήκε στόχο από τα 6,75 και ο Έλληνας φόργουορντ διαμόρφωσε στο 1:30 πριν από το φινάλε το 95-89 για τους «πράσινους», κλειδώνοντας τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 70-72, 95-101

Η 10η αγωνιστική

11/11

Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας 102-86

Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89

Παρτίζαν – Μονακό 78-76

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 89-76

Βίρτους Μπολόνια – Εφές 99-89

Παρί – Παναθηναϊκός 95-101

12/11

Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις (21:15)

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα (21:30)

Αρμάνι – Βιλερμπάν (21:30)

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2

Ζάλγκιρις 7-2

Ερυθρός Αστέρας 7-3

Ολυμπιακός 6-3

Μονακό 6-4

Βαλένθια 6-4

Παναθηναϊκός 6-4

Μπαρτσελόνα 5-4

Μπάγερν Μονάχου 5-4

Ρεάλ Μαδρίτης 5-5

Φενέρμπαχτσε 5-5

Βίρτους Μπολόνια 5-5

Αρμάνι 4-5

Παρί 4-6

Ντουμπάι 4-6

Παρτίζαν 4-6

Εφές 3-7

Μπασκόνια 3-7

Βιλερμπάν 2-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

Η 11η αγωνιστική

13/11

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό (21:00)

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00)

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός (21:45)

Παρί – Βαλένθια (21:45)

Μακάμπι – Μπασκόνια (22:00)

14/11

Ντουμπάι – Ζάλγκιρις (18:00)

Εφές – Μπάγερν Μονάχου (19:00)

Βιλερμπάν – Παρτίζαν (21:00)

Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια (21:30)

Αρμάνι – Ολυμπιακός (21:30)

