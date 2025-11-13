search
13.11.2025 17:40

Δήμος Αθηναίων: Σφραγίσεις 9 καταστημάτων λόγω υπέρβασης χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα

Εννέα νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) θα πραγματοποιηθούν από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, από τις 14 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε:«Προχωράμε και αυτή την εβδομάδα σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων. Συνολικά, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 240 σφραγίσεις Κ.Υ.Ε., εκ των οποίων οι 163 αφορούν αποκλειστικά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, θα είμαστε όμως αυστηροί με όσους παρανομούν».

Από τα εννέα καταστήματα, που θα σφραγιστούν τις επόμενες μέρες, το ένα βρίσκεται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, τα έξι στην 2η Δημοτική Κοινότητα και τα δυο στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία είναι καθημερινοί και εντατικοί. Στόχος μαςπαραμένει η διασφάλιση της προσβασιμότητας, η – όσο το δυνατόν – μεγαλύτερη απελευθέρωση κοινόχρηστου χώρουκαι η απόδοσή του στους πολίτες. Θα είμαστε αμείλικτοι σε φαινόμενα ανομίας».

Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, αφορούν:

• 2 καταστήματα για 10 ημέρες

• 1 κατάστημα για 7 ημέρες

• 1 κατάστημα για 6 ημέρες

• 3 καταστήματα για 5 ημέρες

• 1 κατάστημα για 3 ημέρες

• 1 κατάστημα για 2 ημέρες

1 / 3