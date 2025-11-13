search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 18:21
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

13.11.2025 17:35

Τέλος χρόνου για 290.000 «αιώνιους» φοιτητές – Αντίστροφη μέτρηση για τη διαγραφή

13.11.2025 17:35
amfitheatro_new

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διαγραφής σχεδόν 290.000 «αιώνιων» φοιτητών από τα Πανεπιστήμια, ανέφερε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Μιλώντας στην ERTnews τόνισε πως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να διαγραφούν, ενώ επεσήμανε ότι «δεν πρόκειται για τιμωρητικό μέτρο, αλλά για μια λογική εξυγίανσης των φοιτητικών καταλόγων, σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα».

Όπως είπε, οι γραμματείες των σχολών έχουν ήδη ξεκινήσει την εκκαθάριση των μη ενεργών φοιτητών, με τα στοιχεία να αποστέλλονται στο υπουργείο έως το τέλος του έτους.

Ο κ. Παπαϊωάννου εκτίμησε ότι ο αριθμός των μη ενεργών φοιτητών κυμαίνεται μεταξύ 280.000 και 290.000, διευκρινίζοντας πως έχει δοθεί επιπλέον χρόνος σε όσους έχουν ολοκληρώσει το 70% των σπουδών τους.

«Υπάρχουν και ευεργετικές διατάξεις για φοιτητές που εργάζονται, έχουν προβλήματα υγείας ή εγκυμοσύνη. Αυτοί μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων του ν+2 ή ν+3», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο δείχνει «κοινωνική και ακαδημαϊκή ευαισθησία».

Αναφερόμενος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που αποφάσισε ενδιάμεση εξεταστική για όσους κινδυνεύουν με διαγραφή, ο υφυπουργός εξήγησε πως «η συμπληρωματική εξέταση είναι απολύτως νόμιμη, εφόσον γίνεται εντός των χρονικών ορίων. Το αδιαπραγμάτευτο είναι η 31η Δεκεμβρίου».

Ξεκίνησαν τα μαθήματα στα μη κρατικά πανεπιστήμια, εκκρεμούν οι νομικές σχολές
Παράλληλα ο κ. Παπαϊωάννου επιβεβαίωσε ότι τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους από τις 3 Νοεμβρίου, εκτός από τα τμήματα Νομικής, όπου εκκρεμεί η πιστοποίηση.

«Ελπίζω εντός της επόμενης εβδομάδας να λήξει και αυτή η εκκρεμότητα», ανέφερε.

Για τα ήδη λειτουργούντα τμήματα, σημείωσε πως οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται σε περίπου 500 με 600 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στα όρια βιωσιμότητας που είχαν καταθέσει τα ίδια τα πανεπιστήμια.

«Πρόκειται για μια ιστορική μεταρρύθμιση στην ανώτατη παιδεία, που μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν την τόλμη να φέρουν», ανέφερε ο υφυπουργός, διευκρινίζοντας ότι ο ορθός όρος είναι “μη κρατικά πανεπιστήμια” και όχι «ιδιωτικά».

«Τα δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν σε ήρεμο περιβάλλον»

Ο υφυπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι όλα τα δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν φέτος χωρίς καταλήψεις ή εντάσεις, ενώ αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης για υποδομές και έρευνα.

«Ζούμε μια άλλη λογική στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Το δεύτερο σπίτι των φοιτητών είναι πλέον ασφαλές», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την ασφάλεια στους χώρους των ΑΕΙ, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι όλα τα πανεπιστήμια έχουν ήδη καταθέσει σχέδια ασφαλείας, ενώ «ο νέος νόμος του Ιουλίου για πειθαρχικές και ποινικές διώξεις εφαρμόζεται ήδη».

«Όπου υπήρξαν ακτιβιστικές ενέργειες ή φθορές περιουσίας, έχουν ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες. Αν κάποιος προκαλέσει ζημιές, η Τεχνική Υπηρεσία τις αποτιμά και η ζημία αποδίδεται μέσω εφορίας», δήλωσε, εξηγώντας ότι ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, μπορεί να υπάρξει και απώλεια φοιτητικής ιδιότητας.

