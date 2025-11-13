Πάτρα: Ταμπουρώθηκε σε μπαλκόνι 23χρονος που διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου – Παραδόθηκε τελικά στις Αρχές (Video)

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα την Πέμπτη σε πλατεία στην Πάτρα, καθώς ένας 23χρονος ταμπουρώθηκε σε μπαλκόνι πολυκατοικίας κρατώντας μαχαίρι.

Ο νεαρός, πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.

Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει, αναφέρει το «Tempo24».

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή ήταν αποκλεισμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «αν είναι να με πάτε με ζουρλομανδύα στο ψυχιατρείο, βουτάω τώρα».

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο, μετά από παρέμβαση της Αστυνομίας, ο άντρας πείστηκε και βγήκε από το σπίτι του και ακολούθησε τις Αρχές.

