ΕΛΛΑΔΑ

13.11.2025 15:38

Τραγωδία στη Λάρισα: «Την βρήκα γονατιστή μπροστά στο μηχάνημα» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο της 49χρονης στον φούρνο

13.11.2025 15:38
fournos_shutterstock

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι της Λάρισαςόπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο της.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα, βρέθηκε νεκρή το πρωί της Πέμπτης μέσα στο φούρνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 49χρονη φέρεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα τεμαχισμού και τυποποίησης ζυμαριού, πιθανότατα όταν το φουλάρι της μπλέχτηκε κατά τη διάρκεια καθαρισμού και προετοιμασίας του εξοπλισμού.

Η γυναίκα που την εντόπισε πρώτη, μιλώντας στο TirnavosPress.gr, περιέγραψε τη στιγμή: «Πήγα όπως κάθε μέρα, γύρω στις 6:15 το πρωί, να πάρω κουλούρια, αλλά ο πάγκος ήταν άδειος. Προχώρησα προς τα μέσα και τη βρήκα γονατιστή μπροστά στο μηχάνημα. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι κακό είχε συμβεί και βγήκα έξω να φωνάξω βοήθεια».

Ένας άντρας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο ειδοποίησε μαζί της το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να μπορέσουν να προσφέρουν βοήθεια. Η 49χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών και, σύμφωνα με τους κατοίκους, είχε πρόσφατα βιώσει την απώλεια της μητέρας της.

Η αδελφή της, που συνήθιζε να τη βοηθά καθημερινά στο φούρνο, εκείνη τη μέρα απουσίαζε.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια μια γειτόνισσα.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

