Χειροπέδες σε 55χρονο τσαντάκια που «χτυπούσε» σε Νίκαια, Καμίνια και Αιγάλεω – Εξιχνιάστηκαν 10 ληστείες

Στη σύλληψη ενός 55χρονου, που άρπαζε τσάντες από ανυποψίαστους πεζούς, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Πειραιά.

Ο δράστης κινούνταν με δίκυκλο και εντόπιζε κυρίως γυναίκες, τις οποίες προσέγγιζε, άρπαζε απότομα τις τσάντες τους και στη συνέχεια διέφευγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, που χειρίστηκε την υπόθεση, κατάφερε να ταυτοποιήσει τον 55χρονο και να εξιχνιάσει συνολικά δέκα περιπτώσεις ληστειών σε Νίκαια, Καμίνια και Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τη ΓΑ.ΔΑ ο κατηγορούμενος δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν δίσταζε να ρίχνει τα θύματά του στο οδόστρωμα και να τα σέρνει, προκειμένου να ολοκληρώσει τη ληστεία.

Τελικά εντοπίστηκε το μεσημέρι της 10ης Νοεμβρίου στη Νίκαια από δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη, καθώς αναζητούνταν από την προηγούμενη ημέρα μετά τη βίαιη αρπαγή τσάντας από γυναίκα στην ίδια περιοχή. Κατά τη σύλληψη βρέθηκε να φορά ρούχα τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, χρησιμοποιούσε συστηματικά κατά τη διάπραξη των επιθέσεων.

Σε έρευνα στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν κλοπιμαία, μεταξύ των οποίων tablet, κινητό τηλέφωνο -που ήδη αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους- καθώς και πορτοφόλια και δύο τσαντάκια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο 55χρονος δεν είναι άγνωστος στη Δικαιοσύνη, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

