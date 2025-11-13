Ναύπλιο: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι, ξεψύχησε κατά τη διακομιδή του στην Αθήνα

Ένας 71χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας στο Ναύπλιο, το μεσημέρι της Τετάρτης, έχασε τη ζωή του κατά τη διακομιδή του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis, ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η κατάσταση του όμως ηταν πολύ σοβαρή κι αποφασίστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Στην διαδρομή και στο ύψος της Κορίνθου όμως ο 71χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην οδό Εφέσου, όταν ο ηλικιωμένος κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου.

Οι γείτονες ειδοποίησαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.

