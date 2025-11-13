search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 16:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 14:15

Ναύπλιο: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι, ξεψύχησε κατά τη διακομιδή του στην Αθήνα

13.11.2025 14:15
ekav_asthenoforo
φωτογραφία αρχείου

Ένας 71χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας στο Ναύπλιο, το μεσημέρι της Τετάρτης, έχασε τη ζωή του κατά τη διακομιδή του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis, ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η κατάσταση του όμως ηταν πολύ σοβαρή κι αποφασίστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Στην διαδρομή και στο ύψος της Κορίνθου όμως ο 71χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην οδό Εφέσου, όταν ο ηλικιωμένος κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου.

Οι γείτονες ειδοποίησαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή στην έκρηξη ο 23χρονος – «Δεν έχει καμία σχέση, ήταν σε έναν γάμο» λέει η δικηγόρος του

Τρομακτικό βίντεο από το ξέσπασμα της φωτιάς στη Μαρίνα Ζέας – Τρία σκάφη τυλίγονται στις φλόγες

Ο Λαζόπουλος για το Σύνταγμα: Κάνανε την πλατεία ρεζερβέ του καθεστώτος, απαγορεύουν τις διεκδικήσεις (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tom barrack
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: Ο Επστάιν ζήτησε από τον Τομ Μπαράκ να του στείλει φωτογραφίες δικές του μαζί με ένα παιδί

ekpompes_1311_1920-1080_new
MEDIA

Πυκνός «βομβαρδισμός» επικαιρότητας – Πέντε, ενδιαφέρουσες, εκπομπές σε ένα βράδυ, διεκδικούν την προσοχή των τηλεθεατών (videos)

famellos-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: «Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους»

london_1311_1920-1080_new
TRAVEL

Αυτές είναι οι 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις – Η θέση της Αθήνας στη λίστα του Forbes (photos/video)

papastavrou_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπασταύρου: Η προοπτική του ΙMEC αναβαθμίζει τη σημασία διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ – Ευρύτερο ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 16:26
tom barrack
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: Ο Επστάιν ζήτησε από τον Τομ Μπαράκ να του στείλει φωτογραφίες δικές του μαζί με ένα παιδί

ekpompes_1311_1920-1080_new
MEDIA

Πυκνός «βομβαρδισμός» επικαιρότητας – Πέντε, ενδιαφέρουσες, εκπομπές σε ένα βράδυ, διεκδικούν την προσοχή των τηλεθεατών (videos)

famellos-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: «Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους»

1 / 3