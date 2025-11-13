ΕΛΑΣ: 30 συλλήψεις σε οργάνωση που διέπραττε κλοπές σε βάρος πολιτών – Βίντεο από την έφοδο σε σπίτια

Στη δημοσιότητα έβγαλε η ΕΛΑΣ βίντεο από τη σημερινή πρωινή επιχείρησή της σε σπίτια, σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου και στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημοσίους λειτουργούς.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ καθώς πρόκειται για υπόθεση που αφορά 1.000 περιπτώσεις κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος 7.600.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ ελέγχθηκαν και 3 κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού, που φέρεται να είχαν ρόλο καθοδηγητή στη σπείρα.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας:

