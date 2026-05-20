search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:37
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 13:06

«King Conan»: Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο μετά από 44 χρόνια

20.05.2026 13:06
arnold-schwarzenegger-king-conan-training

Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το franchise του «Conan the Barbarian» με τους Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger) και Κρίστοφερ ΜακΚουάρι (Christopher McQuarrie) να αναλαμβάνουν τα ηνία του εγχειρήματος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 44 ετών από την πρεμιέρα της θρυλικής ταινίας του 1982, ο Σβαρτσενέγκερ αποκάλυψε στο TheArnoldFans ότι το πολυαναμενόμενο sequel με τίτλο «King Conan», αναμένεται το 2027.

Σημειώνεται ότι το The Hollywood Reporter είχε αναφέρει πρόσφατα ότι ο Κρίστοφερ ΜακΚουάρι έχει αναλάβει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας για τη 20th Century Studios με τον βετεράνο σταρ να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο.

Προαναγγέλλοντας το πρότζεκτ ο Σβαρτσενέγκερ απέδωσε φόρο τιμής στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τον μύθο του ήρωα: στον συγγραφέα και δημιουργό του χαρακτήρα, Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ (Robert E. Howard), στον Φρανκ Φραζέτα (Frank Frazetta), του οποίου τα εμβληματικά έργα ταυτίστηκαν με την μορφή του Conan, αλλά και στον Τζον Μίλιους (John Milius), τον σκηνοθέτη της κινηματογραφικής επιτυχίας «Conan the Barbarian» το 1982.

«Τον επόμενο χρόνο θα κάνουμε το “King Conan”. Πλέον αποτελεί πραγματικότητα και είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε. «Τα τελευταία 10 χρόνια έλεγα συνεχώς: “Πρέπει να κάνουμε το “King Conan”, να γραφτεί ένα εξαιρετικό σενάριο και να βρούμε κάποιον που να κατανοεί πραγματικά τον Ρόμπερτ Ε. Χάουαρντ και την εικαστική προσέγγιση του Φρανκ Φραζέτα, ώστε να συνεχίσουμε”. Θα ήθελα ο Τζον Μίλιους να αναλάβει ίσως χρέη παραγωγού. Θα είναι πραγματικά φανταστικό».

Ο διάσημος ηθοποιός συμπλήρωσε πως η χρονική στιγμή είναι η ιδανική: «Το εγχείρημα δεν θα είχε νόημα αμέσως μετά την πρώτη ταινία Conan καθώς ολόκληρη η φιλοσοφία του “King Conan” βασίζεται στο ότι βρίσκεται στον θρόνο εδώ και 40 χρόνια. Πλέον είναι μεγαλύτερος και δεν έχει την ίδια φυσική κατάσταση. Είναι ο βασιλιάς, αλλά έχει επαναπαυτεί κάπως. Έχει κουραστεί από τα καθήκοντά του και θέλει να προχωρήσει παρακάτω. Κάποιοι όμως επιχειρούν να τον εξοντώσουν. Σκεφτείτε την ταινία “Οι Ασυγχώρητοι” του Κλιντ Ίστγουντ. Θα μοιάζει πολύ με αυτή αλλά θα περιλαμβάνει επικές μάχες».

Ο Conan αποτέλεσε έναν από τους πρώτους ρόλους-σταθμούς στην καριέρα του Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος ενσάρκωσε τον θρυλικό χαρακτήρα και στο sequel του 1984, «Conan the Destroyer». Ο ίδιος δεν συμμετείχε στην ταινία της Lionsgate του 2011 «Conan the Barbarian», στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) και δεν έτυχε καλής υποδοχής.

Διαβάστε επίσης:

«Hidari»: Ο Keanu Reeves «δανείζει» τη φωνή του στη stop-motion ταινία σαμουράι

Tim Roth και Timothy Spall μαζί στο νέο αστυνομικό θρίλερ «Murdering Michael Malloy»

Η Barbra Streisand ακύρωσε την εμφάνιση στις Κάννες – Ο λόγος της απουσίας από το Φεστιβάλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gemini-spark-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Google αλλάζει την αναζήτηση για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και πώς αλλάζει η πρόσβαση στα δεδομένα μας

giatros
ΥΓΕΙΑ

Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:37
gemini-spark-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Google αλλάζει την αναζήτηση για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και πώς αλλάζει η πρόσβαση στα δεδομένα μας

giatros
ΥΓΕΙΑ

Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

1 / 3