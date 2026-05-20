Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

Στρατηγική προτεραιότητα της ηγεσία του υπουργείου Υγείας είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση των κλινικών μελετών που διενεργούνται στη χώρα μας.

Τα παραπάνω ανέφερε σήμερα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών που εορτάζεται την 20η Μαΐου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, οι κλινικές μελέτες παρέχουν πιο γρήγορη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό αριθμό μελετών.

Ωστόσο υπολείπεται σημαντικά σε επίπεδο κεφαλαίου που έχει επενδυθεί. Όπως ανέφερε, η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια είναι η βελτίωση του συνολικού περιβάλλοντος διεξαγωγής των μελετών, ώστε να ενισχυθεί η προσέλκυση επενδύσεων και να καταστεί η χώρα πιο ανταγωνιστική στο διεθνή χάρτη της έρευνας.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, τόνισε ότι οι κλινικές μελέτες αποτελούν έναν από τους βασικότερους δείκτες προόδου ενός συστήματος υγείας.

Η ελκυστικότητα μιας χώρας, όπως είπε, καθορίζεται από παράγοντες όπως ο χρόνος έναρξης μιας μελέτης, η δυνατότητα προσέλκυσης συμμετεχόντων και η εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού.

Μάλιστα αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί από το 2019, με στόχο την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το επενδυτικό clawback, η ενίσχυση κινήτρων για δημόσιες δομές και ερευνητές, καθώς και ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη συμμετοχή ιατρών στην έρευνα.

Σύμφωνα με την κυρία Βιλδιρίδη, το 2025 καταγράφηκαν 272 νέες αιτήσεις κλινικών μελετών, έναντι 212 το 2024, 183 το 2023 και 158 το 2019, γεγονός που αποτυπώνει σταθερά ανοδική τάση.

Οι νέες πρωτοβουλίες

Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί νέες πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία αυτοτελών τμημάτων κλινικών μελετών σε νοσοκομεία όλων των υγειονομικών περιφερειών, τα οποία λειτουργούν ως σημεία αναφοράς για τον συντονισμό και την υποστήριξη της έρευνας.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λειτουργικότητας του συστήματος.

Στο επίκεντρο των επόμενων παρεμβάσεων βρίσκονται:

η περαιτέρω ψηφιοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Βιοϊατρικής Έρευνας,

-η επιτάχυνση των εγκρίσεων, η διεύρυνση των ερευνητικών δομών.

Οι ενώσεις ασθενών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ρόλο των ενώσεων ασθενών, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην ερευνητική αλυσίδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των κλινικών μελετών.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Σπύρος Σαπουνάς επισήμανε τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας με τους συλλόγους ασθενών και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Οργανισμού, με στόχο την περαιτέρω προώθηση των κλινικών μελετών στη χώρα.

Το Βέλγιο δείχνει το δρόμο

Για να έχει κανείς μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις κλινικές μελέτες, τα οφέλη που προσφέρουν στους ασθενείς, στα συστήματα υγείας αλλά και στην οικονομία, αξίζει να αναφέρουμε το παράδειγμα του Βελγίου.

Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή χώρα, κορυφαία στις κλινικές μελέτες, που έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα και προσελκύει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε έρευνα.

Ο αριθμός των κλινικών μελετών που διεξήχθησαν το 2025 ήταν 1.734, όπου χιλιάδες ασθενείς είχαν την δυνατότητα να λάβουν δωρεάν, καινοτόμες θεραπείες για ανίατες ασθένειες.

Στη χώρα μας πέρυσι πραγματοποιήθηκαν 272 κλινικές μελέτες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επενδύσεις σε κλινικές μελέτες στη χώρα για το 2025 ήταν περίπου στα 160 εκατ. ευρώ, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από το πραγματικό δυναμικό της Ελλάδας, το οποίο θα μπορούσε να είναι πολλαπλάσιο στη βάση ενός πιο ανταγωνιστικού και σταθερού θεσμικού πλαισίου.

