13.11.2025 15:18

Συνελήφθη στην Ελλάδα από την Europol «εγκέφαλος» μεγάλου δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

13.11.2025 15:18
hackers

Συνελήφθη στην Ελλάδα ο βασικός ύποπτος πίσω από το κακόβουλο λογισμικό VenomRAT, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης «Endgame» της Europol, σε συνεργασία και με την ΕΛΑΣ

H πιο πρόσφατη φάση της επιχείρησης έλαβε χώρα μεταξύ 10 και 14 Νοεμβρίου υπό τον συντονισμό του αρχηγείου της Europol στη Χάγη και είχε ως στόχο το Rhadamanthys, ένα από τα μεγαλύτερα λογισμικά κλοπής πληροφοριών, το Remote Access Trojan VenomRAT και το botnet Elysium, τα οποία έπαιζαν βασικό ρόλο στο διεθνές κυβερνοέγκλημα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το δίκτυο που εξαρθρώθηκε ήταν υπεύθυνο για κυβερνοεπιθέσεις κατά εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων παγκοσμίως με κακόβουλο λογισμικό.

Η Επιχείρηση Endgame, η οποία πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό της Europol και της Eurojust, αποτελεί μια κοινή προσπάθεια μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών της Ελλάδας, της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση όσων προωθούν κακόβουλα λογισμικά.

Οι συντονισμένες αυτές δράσεις οδήγησαν σε:

– Μία σύλληψη στην Ελλάδα (στις 3 Νοεμβρίου)

– Ερευνες σε 11 τοποθεσίες (μία στην Ελλάδα, μία στη Γερμανία και 9 στην Ολλανδία)

– Τη διακοπή ή τον τερματισμό της λειτουργίας περισσότερων από 1.025 servers παγκοσμίως

– Την κατάσχεση 20 διαδικτυακών domains.

Το δίκτυο κακόβουλων λογισμικών που εξαρθρώθηκε από την επιχείρηση αποτελείτο από εκατοντάδες χιλιάδες «μολυσμένους» υπολογιστές που περιείχαν αρκετά εκατομμύρια κλεμμένων δεδομένων. Πολλά από τα θύματα δεν γνώριζαν ότι το σύστημά τους είχε στοχοποιηθεί.

Ο κύριος ύποπτος πίσω από το εν λόγω δίκτυο κλοπής πληροφοριών είχε πρόσβαση σε περισσότερα από 100.000 πορτοφόλια crypto που ανήκαν στα θύματα αυτά και η αξία των οποίων πιθανόν να ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.

