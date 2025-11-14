search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 12:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 12:16

Κως: Νεαρός βρέθηκε απαγχονισμένος σε αρχαιολογικό χώρο

14.11.2025 12:16
aytoktonia_kos
kostv.gr

Απαγχονισμένος μέσα σε αρχαιολογικό χώρο της Κω βρέθηκε σήμερα ένας νεαρός άνδρας από την Τσεχία.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20 με 25 ετών, από την Τσεχία, ο οποίος σήμερα το πρωί βρέθηκε κρεμασμένος σε σημείο του αρχαιολογικού χώρου του Ιπποκράτη στην Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kostv.gr, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζόμενη που πήγε να ανοίξει κατάστημα της περιοχής, ενώ λίγο νωρίτερα στο σημείο βρισκόταν και σχολική ομάδα.

Ο χώρος είναι επισκέψιμος για το κοινό και άμεσα κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, αλλά και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άτυχο αλλοδαπό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τους αστυνομικούς.

Διαβάστε επίσης:

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Λάρισα: Το φουλάρι της έγινε παγίδα θανάτου – Σήμερα η κηδεία της 49χρονης αρτοποιού

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_androulakis_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Μητσοτάκης για την ακρίβεια: «Η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που θέλουν ορισμένοι – Τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια, τα πήγαμε χειρότερα στα ενοίκια» (Live)

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

anoia-new
ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Τα αθόρυβα σημάδια που χτυπούν «καμπανάκι»

guilfoyle-greece-talks
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διπλή αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά και η επίθεση στην COSCO – Ετοιμάζουμε κάτι, θέλουμε περαιτέρω συνεργασία

aytoktonia_kos
ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νεαρός βρέθηκε απαγχονισμένος σε αρχαιολογικό χώρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 12:43
mitsotakis_androulakis_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Μητσοτάκης για την ακρίβεια: «Η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που θέλουν ορισμένοι – Τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια, τα πήγαμε χειρότερα στα ενοίκια» (Live)

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

anoia-new
ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Τα αθόρυβα σημάδια που χτυπούν «καμπανάκι»

1 / 3