Κως: Νεαρός βρέθηκε απαγχονισμένος σε αρχαιολογικό χώρο

Απαγχονισμένος μέσα σε αρχαιολογικό χώρο της Κω βρέθηκε σήμερα ένας νεαρός άνδρας από την Τσεχία.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 20 με 25 ετών, από την Τσεχία, ο οποίος σήμερα το πρωί βρέθηκε κρεμασμένος σε σημείο του αρχαιολογικού χώρου του Ιπποκράτη στην Κω.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kostv.gr, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζόμενη που πήγε να ανοίξει κατάστημα της περιοχής, ενώ λίγο νωρίτερα στο σημείο βρισκόταν και σχολική ομάδα.

Ο χώρος είναι επισκέψιμος για το κοινό και άμεσα κλήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, αλλά και ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άτυχο αλλοδαπό στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τους αστυνομικούς.

