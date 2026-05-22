search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 11:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 10:01

Στυλίστας ξυλοκόπησε άγρια την Μις Βενεζουέλα στις Κάννες – Συνελήφθη ο δράστης (video)

22.05.2026 10:01
montelo-xylodarmos

Σοκαριστικό ξυλοδαρμό δέχτηκε η Μις Βενεζουέλα Αντρεα ντελ Βαλ, από τον στυλίστας της, σε δωμάτιο στις Κάννες.

Το μοντέλο χτυπήθηκε άγρια από τον στυλίστα Τζιοβάνι Λαγκούνα, ο οποίος μάλιστα φέρεται να την χτύπησε με ψαλίδι στο πρόσωπο.

Το μοντέλο αμέσως μετά ανέβασε βίντεο όπου δείχνει το πρόσωπό της γεμάτο αίματα, με τον δράστη να κάθεται σιωπηλός στον καναπέ και να κρύβει το πρόσωπό του, χωρίς ωστόσο να διαφύγει.

«Κοιτάξτε, αυτό μου έκανε ο Τζιοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια Τζιοβάνι, αυτό ακριβώς ήθελα, να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι» λέει στο βίντεο το μοντέλο που με την κάμερα του κινητού δείχνει τα αίματα που υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο.

Ο Λαγκούνα συνελήφθη λίγο αργότερα χωρίς αντίσταση. Δεν έχει γίνει γνωστό προς το παρόν το γιατί ξυλοκόπησε την γυναίκα από τη Βενεζουέλα.

Το επεισόδιο ήταν τόσο σοβαρό που πελάτες από άλλα δωμάτια του ξενοδοχείου άκουσαν τη φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

Ρούμπιο: Είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε αλλαγή στη Κούβα – Το αεροπλανοφόρο Nimitz πλέει στην Καραϊβική

Τραμπ: «Ίσως δεν πάω στον γάμο του γιου μου λόγω του Ιράν, δεν είναι καλή στιγμή για μένα»

Όλοι θέλουν κάτι από την Κίνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oaka-basket-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final-4 Euroleague: Χάος με τα εισιτήρια, δεν τα έχουν παραλάβει εκατοντάδες οπαδοί – Σενάριο για αλλαγή ώρας των ημιτελικών

kokkalis_2405_1920-1080_2_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και ο Βασίλης Κόκκαλης θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ

opke_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για το κύκλωμα ναρκωτικών και την απάτη μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ILIOPOULOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το σόου του Μάριου Ηλιόπουλου με την ΑΕΚ τώρα και σε video του Abaluben – «Δέστε τις ζώνες» 

BYD_SEAL_024
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μεγάλο SUV της BYD που πουλάει φέτος περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

serresAEL11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μόνο στην Ελλάδα: Οι ομάδες που έπεσαν κατηγορία ζητούν προεκλογικό δώρο από την κυβέρνηση να μην… τις ρίξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 11:21
oaka-basket-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final-4 Euroleague: Χάος με τα εισιτήρια, δεν τα έχουν παραλάβει εκατοντάδες οπαδοί – Σενάριο για αλλαγή ώρας των ημιτελικών

kokkalis_2405_1920-1080_2_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και ο Βασίλης Κόκκαλης θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ

opke_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για το κύκλωμα ναρκωτικών και την απάτη μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

1 / 3