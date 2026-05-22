Σοκαριστικό ξυλοδαρμό δέχτηκε η Μις Βενεζουέλα Αντρεα ντελ Βαλ, από τον στυλίστας της, σε δωμάτιο στις Κάννες.

Το μοντέλο χτυπήθηκε άγρια από τον στυλίστα Τζιοβάνι Λαγκούνα, ο οποίος μάλιστα φέρεται να την χτύπησε με ψαλίδι στο πρόσωπο.

Το μοντέλο αμέσως μετά ανέβασε βίντεο όπου δείχνει το πρόσωπό της γεμάτο αίματα, με τον δράστη να κάθεται σιωπηλός στον καναπέ και να κρύβει το πρόσωπό του, χωρίς ωστόσο να διαφύγει.

«Κοιτάξτε, αυτό μου έκανε ο Τζιοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια Τζιοβάνι, αυτό ακριβώς ήθελα, να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι» λέει στο βίντεο το μοντέλο που με την κάμερα του κινητού δείχνει τα αίματα που υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο.

🚨🇻🇪 ATENTOS | La Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val, denunció haber sido brutalmente agredida en su habitación de hotel en Cannes.



Según los reportes y videos difundidos por la propia modelo, el estilista Giovanni Laguna la atacó. https://t.co/ikjQ7w56q4 — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) May 22, 2026

Ο Λαγκούνα συνελήφθη λίγο αργότερα χωρίς αντίσταση. Δεν έχει γίνει γνωστό προς το παρόν το γιατί ξυλοκόπησε την γυναίκα από τη Βενεζουέλα.

El peluquero venezolano Giovanni Laguna habría sido detenido en la famosa ciudad turística de Cannes.



La detención se produjo debido a un altercado físico en el que golpeó a la Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val.



Noticia en desarrollo… pic.twitter.com/eMoqwuOdLj — OSWALDO SANTANA (@OSWALSANTANA) May 20, 2026

Το επεισόδιο ήταν τόσο σοβαρό που πελάτες από άλλα δωμάτια του ξενοδοχείου άκουσαν τη φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία.

