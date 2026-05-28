ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:07
28.05.2026 14:48

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Με τη ρητορική που επιλέγει αλλά και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω»

Ως «ενδεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον νέο κομματικό φορέα, αλλά και στον ίδιο» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ), υποστηρίζοντας ότι δείχνει μια διάθεση οπισθοδρόμισης.

Ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια του briefing, o Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά και αυτή είναι η κριτική της κοινωνίας σε εμάς -και είναι σωστή η κριτική αυτή, γιατί πρέπει να τρέξουμε σε πολλούς τομείς πιο γρήγορα- ο κ. Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει -δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε».

«Δεν υποτιμώ ούτε τα σύμβολα ούτε τα ονόματα, ειδικά σε κόμματα που έχουν αντέξει στο χρόνο, αλλά δεν νομίζω ότι ένα όνομα ενός κόμματος θα λύσει κάποιο πρόβλημα», προσέθεσε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι «ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις, πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα. Είπε ο κ. Τσίπρας κάποια στιγμή στην ομιλία του, ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη. Όλοι μας θέλουμε την καλύτερη δυνατή ζωή για τους πολίτες, δεν το συζητώ. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Ουσία θέλει η κοινωνία».

«Αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία και όχι τα συνθήματα και τα ονόματα που στη συγκεκριμένη περίπτωση απλά είναι ένα rebranding, που μέχρι τώρα βασίζεται μόνο στην επικοινωνία και δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση σε ουσιώδη ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο», είπε ο Π. Μαρινάκης, λίγη ώρα αφότου ο Α. Τσίπρας κατέθετε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Άρειο Πάγο.

