Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε ένα νέο λειτουργικό σύστημα για την κυβέρνηση

«Θέλουμε η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης να αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο και να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά στις δημόσιες υπηρεσίες»: αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός σε συζήτηση που είχε στο Ζάππειο με τον Μάτι Στανισέφσκι, συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ElevenLabs, εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Panathēnea 2026.

«Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε ανασχεδιασμό διαδικασιών, δεδομένων αλλά και του ίδιου του επιπέδου φιλοδοξίας ως προς τη χρήση της τεχνολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες, ωστόσο σημείωσε ότι «χρειαζόμαστε ένα νέο λειτουργικό σύστημα για την κυβέρνηση σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα», τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στην εμπροσθοφυλακή» των εξελίξεων, επιδιώκοντας στενή συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας για την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, εκτιμώντας ότι ήδη θεωρείται «μεγάλη επιτυχία», ενώ πρόσθεσε πως «βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή», θέτοντας τρεις βασικούς άξονες για την επόμενη ημέρα της χώρας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και μιλώντας για την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει ενεργό και ηγετικό ρόλο στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Όπως υπογράμμισε, το πρώτο στοίχημα είναι η στρατηγική αξιοποίηση της ΤΝ στο Δημόσιο, με «έξυπνη και υπεύθυνη χρήση» στις δημόσιες υπηρεσίες. Δεύτερος άξονας, όπως ανέφερε, είναι η δημιουργία «κυρίαρχων υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης», ώστε η χώρα να μπορεί να προσελκύσει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και να ενισχύσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη, και τρίτος άξονας είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές ψηφιακές υποδομές, αλλά και η ύπαρξη συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα.

«Έξυπνες ρυθμίσεις»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για ρυθμιστικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξουν «έξυπνες ρυθμίσεις» που δεν θα φρενάρουν την καινοτομία, αλλά θα τη διευκολύνουν, και τόνισε τη σημασία ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ενώ αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις της συνεχούς χρήσης οθονών και των κοινωνικών δικτύων, αναφέροντας ότι το «scrolling» αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα που αφαιρεί χρόνο από τα παιδιά και επηρεάζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων τους.

Πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, συνέδεσε με την κατάσταση αυτή την Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το «επόμενο μεγάλο σύνορο» πολιτικής και τεχνολογίας, καθώς επισήμανε ότι αφού ρυθμιστεί επαρκώς το ζήτημα των κοινωνικών δικτύων, θα πρέπει να εξεταστεί πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένας «έξυπνος χώρος» για παιδιά και εφήβους που θα χρησιμοποιούν την TN με ασφάλεια και παιδαγωγική αξία, ακόμη και μέσα από εφαρμογές στα σχολεία.

Νωρίτερα ο Μ. Στανιζέφσκι βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου όπου υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρείας του. Η ElevenLabs ιδρύθηκε το 2022 και ξεκίνησε με στόχο να αναπτύξει φωνές τεχνητής νοημοσύνης που ακούγονται ανθρώπινες, χτίζοντας γρήγορα αναγνωρισιμότητα στον χώρο της παραγωγικής ΤΝ.

