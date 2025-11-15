search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

15.11.2025 18:49

Πορτογαλία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες λόγω της της κακοκαιρίας Κλαούντια

15.11.2025 18:49
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το Σάββατο (15/11) στην Αλμπουφέιρα, μια τουριστική πόλη στη νότια Πορτογαλία, λόγω των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν την περιοχή του Αλγκάρβε, που έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό απέναντι στην καταιγίδα Κλαούντια η οποία πλήττει τη χώρα εδώ και αρκετές ημέρες, έγινε γνωστό απο επίσημη πηγή.

Σε σύντομη ανακοίνωση, ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε την «αλληλεγγύη του με τις οικογένειες των θυμάτων, μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια που έπληξε την Αλμπουφέιρα σήμερα το πρωί».

Η Πολιτική Προστασία είχε αναφέρει νωρίτερα στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως οι σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ανθρώπων ενώ άλλος αγνοούνταν σε κατασκηνωτικό χώρο στην Αλμπουφέιρα. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του θα μπορούσε να είναι εκείνος που αρχικά φερόταν ως αγνοούμενος.

Εξάλλου, σε εστιατόριο παραλιακού σταθμού κοντά στην Αλμπουφέιρα «η μερική κατάρρευση μιας στέγης (…) προκάλεσε τον τραυματισμό 20 ανθρώπων», δήλωσε επίσης η Πολιτική Προστασία.

Πολλές περιοχές της νότιας Πορτογαλίας τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό προχθές Πέμπτη στην κατοικία του κοντά στη Λισαβώνα, έπειτα από πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις την προηγούμενη νύχτα.

Η Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας δήλωσε σήμερα το πρωί ότι είχε καταγράψει περισσότερα από 3.300 περιστατικά από την Τετάρτη, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων στο σύνολο της πορτογαλικής επικράτειας, ως αποτέλεσμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια.

