ΕΔΙΤ: Η τηλεϊατρική φέρνει το γιατρό πιο κοντά στον πολίτη που ζει σε απομακρυσμένες περιοχές

O καθοριστικός ρόλος της τηλεϊατρικής στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας υγείας, η οποία προσφέρει άμεση και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, αναδείχθηκε στην 1η Ενημερωτική Ημερίδα για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ).

Με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη για δίκαιη και καθολική πρόσβαση στην υγεία, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, χαρακτήρισε το ΕΔΙΤ «εμβληματικό έργο», που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες υγείας στη χώρα.

Η τηλεϊατρική δεν είναι απλώς μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά ένα ανθρωποκεντρικό εργαλείο που μειώνει τις ανισότητες και φέρνει τον γιατρό πιο κοντά στον πολίτη, ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς.

«Σήμερα διαθέτουμε 305 σταθμούς γιατρού–ασθενούς και 35 σταθμούς γιατρού–συμβούλου, που επιτρέπουν την άμεση και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ιατρική φροντίδα, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, αναπτύσσονται Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ και περίπου 3.000 συστήματα κατ’ οίκον νοσηλείας, τα οποία φέρνουν τις υπηρεσίες υγείας πιο κοντά στον πολίτη από ποτέ. Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ήδη αποδίδει αποτελέσματα και θέτει τις βάσεις για ένα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο σύστημα υγείας.»

Την ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε χθες, 3 Ιουνίου 2026, παρακολούθησαν εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, της Δημόσιας Υγείας και της τεχνολογίας.

Στο πάνελ συμμετείχαν η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. Σταύρος Ασθενίδης, ο Στάθης Κεχριώτης, Διευθυντής Πωλήσεων Δημόσιου Τομέα, ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών του ΟΤΕ.

Η συζήτηση ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του ΕΔΙΤ για την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας, την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Τι είναι το ΕΔΙΤ

Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής δεν αποτελεί απλώς μια ψηφιακή υποδομή. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που:

μειώνει τις άσκοπες μετακινήσεις ασθενών

ενισχύει την ασφάλεια και την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας

προσφέρει υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, τηλεπαρακολούθησης και τηλεψυχιατρικής

υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού

Η λειτουργία του δικτύου συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού, πιο προσβάσιμου και πιο ανθρώπινου συστήματος υγείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση της επόμενης φάσης ανάπτυξης του ΕΔΙΤ, η οποία περιλαμβάνει:

νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού–Ασθενούς και Ιατρού–Συμβούλου

συστήματα κατ’ οίκον παρακολούθησης

εκπαιδευτικά κέντρα τηλεϊατρικής

υποδομές επιχειρησιακής υποστήριξης

Συνεργασία με το ΙΣΝ για ενιαίο επιχειρησιακό κέντρου στο Αττικό Νοσοκομείο.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη ανακοίνωσε τη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για τη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου στο Αττικό Νοσοκομείο.

Το κέντρο θα ενοποιεί την τηλεϊατρική, τις Κινητές Ομάδες Υγείας, τις δράσεις πεδίου, ενισχύοντας τον συντονισμό και την ταχύτητα ανταπόκρισης σε όλη τη χώρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης, υπογράμμισε ότι το ΕΔΙΤ σχεδιάστηκε με υψηλές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, ενσωματώνοντας σύγχρονες υποδομές, διαλειτουργικότητα και ασφάλεια δεδομένων.

Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και ανάδοχο τον ΟΤΕ.

Η μεγάλη συμμετοχή και ο γόνιμος διάλογος της ημερίδας επιβεβαίωσαν ότι το ΕΔΙΤ αποτελεί μια μεταρρύθμιση που ήδη αποδίδει καρπούς.

Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής συνεχίζει να εξελίσσεται ως βασικός πυλώνας ενός δίκαιου, σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας για κάθε πολίτη.

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