Οι κόκκινες γραμμές του Ζελένσκι για το σχέδιο Τραμπ – Μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της, λέει ο Μακρόν

Στις μεγαλύτερες προκλήσεις των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη αναφέρθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το εδαφικό, οι εγγυήσεις ασφαλείας και η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας είναι τα αγκάθια του σχεδίου Τραμπ, με το το εδαφικό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση,όπως διευκρίνισε ο Ζελένσκι σε κοινή συνέντευξη με τον Μακρόν.

«Ελπίζω να έχω συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ αυτή την εβδομάδα, μετά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία» σημείωσε.

🇺🇦 President Volodymyr Zelensky has sought to reinforce European support for Ukraine at a potentially pivotal moment in Kyiv's battle against the Russian invasion, meeting President Emmanuel Macron in Paris as Washington pushed a plan to end the war.

➡️ https://t.co/fduwCsshwd pic.twitter.com/HY66arJKE3 — AFP News Agency (@AFP) December 1, 2025

Η Ρωσία επιταχύνει τα πυραυλικά πλήγματα και τα πλήγματα με drones για να λυγίσει την Ουκρανία, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Υποβάθμισε επίσης τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου για ρωσική προέλαση, λέγοντας ότι είναι «υπερβολικοί».

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα ανταμειφθεί για τον πόλεμο που ξεκίνησε.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, αλλά η ειρήνη πρέπει να είναι ανθεκτική, επισήμανε νωρίτερα. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πραγματοποίηση νέας Συνόδου για την ειρήνη.

Μακρόν: Η πίεση στη Ρωσία θα αποδώσει

Ο Γάλλος πρόεδρος από την πλευρά του δήλωσε ότι μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Παρίσι.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι τερματισμού της επιθετικότητας.

«Θα βρούμε τον τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία» διαβεβαίωσε από πλευράς του ο Εμανουέλ Μακρόν. «Θα βρούμε μια επιλογή που τεχνικά θα αντιμετωπίσει όλα τα νόμιμα ερωτήματα που εγείρονται».

⚡️ President Volodymyr Zelenskyy arrives at the Élysée, welcomed by Emmanuel Macron.pic.twitter.com/QavKbo22AZ December 1, 2025

Ερωτηθείς για την πίεση που ασκεί η Ευρώπη στη Ρωσία, ο Μακρόν παρατήρησε ότι ο τελευταίος γύρος κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και του σκιώδους στόλου, έχει ασκήσει τη μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία «από την έναρξη του πολέμου» και θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα.

«Πιστεύω πραγματικά ότι τις επόμενες εβδομάδες, η πίεση στη ρωσική οικονομία και η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές προσπάθειες θα αλλάξουν δραστικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απ’ ό,τι βλέπουμε, σημείωσε, η διαφθορά στην Ουκρανία αντιμετωπίζεται, σημείωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Δεν έχουμε δει ανάλογες κινήσεις κατά της διαφθοράς στη Ρωσία, γιατί η πραγματική δικτατορία βρίσκεται εκεί, σχολίασε αιχμηρά. «Δεν θα δώσουμε μαθήματα για τη διαφθορά στην Ουκρανία, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας» είπε.

«Είναι σωστό να απαιτείται λογοδοσία και έλεγχος από την Ουκρανία, το βασικό ζήτημα είναι το πώς το κράτος αντιδρά σε τυχόν καταγγελίες, μέσω ανεξάρτητων αρχών και δικαστικής εξουσίας».

Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW) η Ρωσία τον Νοέμβριο σημείωσε τη «μεγαλύτερη πρόοδο του έτους» όσον αφορά τα εδαφικά κέρδη στο πεδίο.

Ο ρωσικός στρατός σημείωσε τη μεγαλύτερη προέλασή του στην Ουκρανία εδώ και ένα χρόνο τον Νοέμβριο, αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο, αναλύοντας δεδομένα από το ISW.

Η Ουκρανία ζητά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του έτους για να αγοράσει οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ, δήλωσε η πρέσβης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Θα ήμασταν εξαιρετικά ευγνώμονες για τις νέες συνεισφορές των συμμάχων, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να λαμβάνει εξοπλισμό μέσω του PURL χωρίς διακοπή», δήλωσε η Aλιόνα Γκέτμαντσουκ στο Bloomberg, αναφερόμενη σε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί αγορές όπλων από τις ΗΠΑ με χρήματα που παρέχονται κυρίως από τους Ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Σήκωσαν F-16 για την αναχαίτιση πολιτικού αεροσκάφους που πετούσε πάνω από το Μαρ-α-Λάγκο

Αυξάνεται η πίεση στη Βενεζουέλα: Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο για τα επόμενα βήματα