Ουκρανία: Πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Γέρμακ εν μέσω ρωσικών επιθέσεων την ώρα που προχωρά το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην Ουκρανία, μετά την παραίτηση του Αντρέι Γερμάκ, το σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει τον κρατικό μηχανισμό, την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με θύματα, την ένταση στο μέτωπο του Χαρκόβου και την παράλληλη διαπραγμάτευση του αναθεωρημένου αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Πολιτική αναταραχή μετά την παραίτηση Γερμάκ

Η αιφνίδια παραίτηση του Αντρέι Γερμάκ από τη θέση του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε πολιτικό σεισμό στο Κίεβο. Η αποχώρησή του ήρθε αμέσως μετά την έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας κατά της διαφθοράς στην κατοικία και στο γραφείο του, στο πλαίσιο ευρείας υπόθεσης οικονομικών ατασθαλιών στον ενεργειακό τομέα.

Ο Γερμάκ, που επί χρόνια διαδραμάτιζε καίριο ρόλο στις επαφές της ουκρανικής ηγεσίας με τη Δύση, δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές, ωστόσο η παραίτησή του δημιουργεί σημαντικό κενό στη δομή εξουσίας.

Το σκάνδαλο έχει φέρει στην επιφάνεια καταγγελίες για παρατυπίες σε συμβάσεις κρατικών εταιρειών και πιθανά φαινόμενα υπεξαίρεσης, επιβαρύνοντας την εικόνα της κυβέρνησης σε μια στιγμή όπου η Ουκρανία χρειάζεται σταθερότητα και διεθνή εμπιστοσύνη για τη συνέχιση της στήριξης.

Ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ: Διαπραγμάτευση υπό πίεση

Την ίδια ώρα, ΗΠΑ και Ουκρανία συνεχίζουν επαφές για την αναθεωρημένη εκδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού πλαισίου. Το αρχικό κείμενο είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο Κίεβο, καθώς περιλάμβανε σημεία που θεωρήθηκαν ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες παραχωρήσεις.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να εξισορροπήσει ζητήματα ασφάλειας, οικονομικής ανασυγκρότησης και ανταλλαγών αιχμαλώτων, χωρίς ωστόσο να έχουν επιλυθεί οι πιο κρίσιμες διατάξεις που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Παράγοντες της ουκρανικής πλευράς αναγνωρίζουν ότι η πολιτική αναταραχή εντός της χώρας καθιστά πιο δύσκολη την οριστικοποίηση οποιασδήποτε συμφωνίας, την ώρα που οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με νεκρό και τραυματίες

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, το Κίεβο έγινε ξανά στόχος ρωσικών πληγμάτων, τα οποία έπληξαν κατοικημένες περιοχές και ενεργειακές υποδομές.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν, ενώ σε πολλές πολυκατοικίες ξέσπασαν πυρκαγιές μετά τις εκρήξεις. Σε ορισμένες συνοικίες σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος και ύδρευσης, προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στον άμαχο πληθυσμό.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν στόχο, σύμφωνα με το Κίεβο, να πλήξουν την ψυχολογία των πολιτών και να δυσχεράνουν τις εργα­σίες αποκατάστασης του ενεργειακού δικτύου ενόψει του χειμώνα.

Μάχες στο Κουπιάνσκ: Η διάψευση του στρατηγού Σίρσκι στα περί ρωσικού ελέγχου

Παράλληλα με τα πλήγματα στην πρωτεύουσα, ένταση καταγράφεται στο μέτωπο της περιφέρειας Χαρκόβου. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα κρατούν τις θέσεις τους στο Κουπιάνσκ και προσπαθούν να απωθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις, παρά τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι η πόλη βρίσκεται «υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο».

Ο Σίρσκι, σε ανάρτησή του μετά την επίσκεψή του στην περιοχή, έκανε λόγο για επιχειρήσεις «σταθεροποίησης της κατάστασης στο Κουπιάνσκ», υπογραμμίζοντας ότι «η κλίμακα των ψευδών ισχυρισμών εκ μέρους της ρωσικής ηγεσίας είναι εκπληκτική».

Τόνισε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις όχι μόνο κρατούν τις θέσεις τους, αλλά εντείνουν τις επιθέσεις για να μπλοκάρουν τις γραμμές ανεφοδιασμού του εχθρού.

Το Κουπιάνσκ είχε καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής το 2022, αλλά απελευθερώθηκε λίγους μήνες αργότερα από ουκρανικές μονάδες. Οι μάχες στην περιοχή παραμένουν κρίσιμες, καθώς η πόλη αποτελεί βασικό σημείο ελέγχου μεταφορών στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Πολιτική και στρατιωτική εικόνα: Πολλαπλές πιέσεις στο Κίεβο

Το σύνολο των εξελίξεων δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα πολιτικής και στρατιωτικής πίεσης για την ουκρανική ηγεσία. Η παραίτηση Γερμάκ, το πολύκροτο σκάνδαλο διαφθοράς, η ένταση στο μέτωπο του Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και η διαδικασία διαπραγμάτευσης του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Το Κίεβο καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα εσωτερικές ανακατατάξεις, την ανάγκη ενίσχυσης των διεθνών συμμαχιών και την συνεχή ρωσική στρατιωτική πίεση, χωρίς σαφή ένδειξη αποκλιμάκωσης στο άμεσο μέλλον.

Διαβάστε επίσης:

Επαναστάτριες μοναχές που το έσκασαν από οίκο ευγηρίας πέτυχαν να επιστρέψουν στο παλιό τους μοναστήρι… υπό έναν όρο

Σε πολεμικό παροξυσμό και η Σουηδία: Ασκήσεις προσομοίωσης πολέμου με τη συμμετοχή της… βασιλικής οικογένειας

Κατέρρευσαν οι συνομιλίες για την ένταξη της Βρετανίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE