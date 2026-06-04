Η Ελλάδα στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής διαστημικής στρατηγικής: Ασφάλεια και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα

Η εθνική μας στρατηγική, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει καταστήσει την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στους τομείς της ψηφιοποίησης, της ενέργειας και των διαστημικών τεχνολογιών.

Για εμάς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η ενασχόληση με τη διαστημική πολιτική δεν αποτελεί μια νέα ενασχόληση. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος που έχω την τιμή να προεδρεύω υπήρξε από τα πρώτα θεσμικά όργανα που ανέδειξαν τη σημασία αυτού του τομέα ήδη από τον Φεβρουάριο του 2013, υπογραμμίζοντας τη στενή διασύνδεση των διαστημικών εφαρμογών με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, με τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες να πλήττουν τη Μεσόγειο, καθιστούν τη χρήση δορυφορικών δεδομένων επιτακτική για τη λήψη τεκμηριωμένων πολιτικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα υλοποιεί την αποστολή “Hellenic Space Dawn”, εκτοξεύοντας νέους μικροδορυφόρους για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Με επενδύσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (RRF), ο εθνικός μας στόλος αριθμεί πλέον 17 δορυφόρους σε τροχιά. Παράλληλα, η χώρα μας φιλοξενεί στην Αθήνα τον κόμβο EU GOVSATCOM, ένα κέντρο ασφάλειας δορυφορικών επικοινωνιών που θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα IRIS², εξασφαλίζοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Αυτή η συνεπής πολιτική, που συνδέει την άμυνα με την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τεχνολογίες αιχμής όπως το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «Φάρος», αναγνωρίστηκε πρόσφατα με τον πλέον επίσημο τρόπο. Η επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για θέματα Άμυνας και Διαστήματος, κ. Andrius Kubilius, στη Βουλή των Ελλήνων και η ενημέρωση των αρμόδιων Επιτροπών αποτέλεσε ορόσημο για τη χώρα. Η παραδοχή του Επιτρόπου ότι «δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε την Ευρώπη χωρίς το διάστημα» συντονίζεται πλήρως με το εθνικό μας όραμα, ενώ η ανάδειξη της Ελλάδας από τον ίδιο ως πρότυπο ψηφιοποίησης και ενεργειακή δύναμη επιβεβαιώνει τη σωστή μας πορεία.

Κλείνοντας, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα οφείλουν να διατηρήσουν τον ηγετικό τους ρόλο επενδύοντας περαιτέρω σε διαστημικές και ψηφιακές υποδομές. Οι επενδύσεις αυτές δεν αφορούν μόνο την ασφάλεια, αλλά αποτελούν την εγγύηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών μας σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Η Ελλάδα είναι παρούσα στην καρδιά της Ευρώπης, διαμορφώνοντας ενεργά το μέλλον της.

Η Διονυσία Αυγερινοπούλου είναι βουλευτής Ν. Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

Διαβάστε επίσης:

Η σύγκρουση στο Κεμαλικό στρατόπεδο, οι διαφορές Κιλιτσντάρογλου και Οζέλ και τι σημαίνουν οι εξελίξεις για την Ελλάδα

Η μη ολοκλήρωση της οδού Καρδίτσα – Δέλτα και οι ευθύνες των τοπικών βουλευτών

Γιατί η κοινωνία αδιαφορεί για τους κομματικούς καυγάδες;











