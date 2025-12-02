Λευκός Οίκος: «Αυτοάμυνα» το δεύτερο χτύπημα σε ναρκόπλοιο της Βενεζουέλας – «Ναύαρχος έδωσε την εντολή, όχι ο Χέγκσεθ»

Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ με το δεύτερο χτύπημα σε ναρκόπλοιο της Βενεζουέλας, το οποίο είχε ξεκάθαρο σκοπό να σκοτώσει όλους όσοι βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

Από χθες, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, προειδοποίησαν τον Τραμπ, αλλά και τον Πιτ Χέγκσεθ που βρέθηκε κυρίως στο στόχαστρό τους, πως η ενέργεια αυτή ανοιχτά της Βενεζουέλας, είναι «στο όριο ενός εγκλήματος πολέμου».

Στον Λευκό Οίκο ωστόσο βρήκαν δικαιολογία…

Χρέωσαν την εντολή στον ναύαρχο Φρανκ Μπράντλεϊ, επικεφαλής της SOCOM, για τον οποίο είπαν πως «ενήργησε σε νόμιμα πλαίσια», αλλά και πως ήταν σε… αυτοάμυνα. Ο Μπράντλεϊ όπως τονίζει η εφημερίδα Washington Post, είχε ξεκάθαρο σκοπό να σκοτωθούν οι δυο επιζήσαντες του αρχικού πλήγματος.

«Ο ναύαρχος είχε νομικά πλήρως το “δικαίωμα” να πάρει την απόφαση αυτή», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Η Washington Post ανέφερε την Παρασκευή ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε, πριν από το πλήγμα του Σεπτεμβρίου, να εξοντωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος, γεγονός που οδήγησε τους στρατιωτικούς να το πλήξουν για δεύτερη φορά, προκειμένου να αποτελειώσουν δυο επιζήσαντες που είχαν απομείνει στο φλεγόμενο πλεούμενο.

«Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες», εξήγησε πηγή της εφημερίδας.

Ο Τραμπ προσπάθησε να το… μαζέψει λέγοντας πως είναι κάτι που δεν ήθελε και υπερασπίστηκε τον Χέγκσεθ, λέγοντας ότι «δεν έδωσε τέτοια διαταγή και τον πιστεύω».

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επέμεινε πως οι επιχειρήσεις αυτές ήταν νόμιμες.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ όμως διαφωνεί. Βλέπει «βάσιμες ενδείξεις» για τη διάπραξη «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

Στα… κάγκελα βουλευτές στις ΗΠΑ, μιλούν ακόμη και για έγκλημα πολέμου

Οι αποκαλύψεις για το δεύτερο πλήγμα σε υποτιθέμενο πλοίο ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική αναταραχή στην χώρα, καθώς βουλευτές και γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα να ζητούν άμεση διερεύνηση.

Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι δήλωσε ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες πως στοχοποιήθηκαν επιζώντες της πρώτης επίθεσης, «υπάρχει σοβαρό πρόβλημα» και κάλεσε για δημόσιες ακροάσεις.

Στο ίδιο κλίμα, οι γερουσιαστές Ρίτσαρντ Μπρούμενθαλ και Μπράιαν Σατζ ζήτησαν τη δημοσιοποίηση του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού και πλήρη κατάθεση των στρατιωτικών αξιωματούχων, ώστε να διαπιστωθεί αν το δεύτερο χτύπημα ήταν πράγματι νόμιμο ή συνιστούσε υπέρβαση κανόνων εμπλοκής.

Η ανησυχία επικεντρώνεται στο αν οι επιζώντες αποτελούσαν πραγματική απειλή ή αν επρόκειτο για παράνομη εκτέλεση, κάτι που θα μπορούσε να αγγίζει τα όρια εγκλήματος πολέμου. Ακόμη και Ρεπουμπλικανοί, όπως ο βουλευτής Don Bacon, εξέφρασαν προβληματισμό, χαρακτηρίζοντας την ενδεχόμενη στοχοποίηση ναυαγών «απαράδεκτη».

Το Κογκρέσο προετοιμάζει ακροάσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ η πίεση για διαφάνεια εντείνεται, με την δικομματική αντίδραση να δείχνει ότι το θέμα εξελίσσεται σε μείζονα κρίση λογοδοσίας για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη περιοχή.

