ΚΟΣΜΟΣ

04.12.2025 14:20

Poorstacy: Συνελήφθη η σύντροφός του μετά την αυτοκτονία του – Βαρύ κατηγορητήριο για όσα συνέβησαν παρουσία του παιδιού τους

04.12.2025 14:20
raper poorstacy nekros – new

Νέα τροπή φαίνεται ότι παίρνει η υπόθεση του θανάτου του ράπερ Poorstacy, καθώς η μητέρα του παιδιού του, Νικόλ Γκρίκστας, συνελήφθη στο Μπόκα Ράτον της Φλόριντα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η σύλληψή της έγινε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με έγγραφο της αστυνομίας που επικαλείται το TMZ, η 24χρονη Γκρίκστας φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες τα γεγονότα που προηγήθηκαν, αναφέροντας -μεταξύ άλλων- ότι τόσο η ίδια όσο και ο Poorstacy έκαναν χρήση ουσιών, όπως κοκαΐνη, Xanax και MDMA, ενώ το παιδί τους βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Κατά την κατάθεσή της, η Γκρίκστας ισχυρίστηκε ότι τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου και έπειτα από συνεχόμενους καβγάδες του ζευγαριού με εκατέρωθεν κατηγορίες για απιστία, ο ράπερ την κατηγόρησε ότι έκρυβε ναρκωτικά, ενώ αφού αφαίρεσε τα ρούχα της -χωρίς τη συναίνεσή της- την έψαξε για ουσίες και τη χτύπησε. Όπως ισχυρίζεται η ίδια, στη συνέχεια ο Poorstacy σημάδευε με το όπλο του εναλλάξ εκείνη και τον εαυτό του, πριν τελικά στρέψει το όπλο στο κεφάλι του και πυροβολήσει.

Η αστυνομία -που ειδοποιήθηκε από το προσωπικό του ξενοδοχείου- εντόπισε στο δωμάτιο ναρκωτικά, σύνεργα χρήσης, παιδικά παιχνίδια και ένα γεμάτο πιστόλι Taurus. Μετά την αυτοψία του χώρου, οι Αρχές συμπέραναν ότι και οι δύο γονείς είχαν αφήσει το παιδί εκτεθειμένο σε σοβαρό κίνδυνο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη της Γκρίκστας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το TMZ από άτομο του οικογενειακού της περιβάλλοντος, το παιδί βρίσκεται, πλέον, υπό τη φροντίδα συγγενών.

Ποιος ήταν ο Poorstacy

Ο Poorstacy ή αλλιώς Carlito Milfort είχε βάση το Παλμ Μπιτς και ήταν γνωστός για τον συνδυασμό πανκ ροκ, χέβι μέταλ, ποστ-πανκ και emo ραπ στα κομμάτια του. Έγινε ευρέως γνωστός από το EP του «I Don’t Care», που κυκλοφόρησε το 2019, ενώ το άλμπουμ «The Breakfast Club» το 2020 και το «Party at the Cemetery» το 2021, του χάρισε πιστό fanbase.

Στην πορεία του συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων, οι: Iann Dior και Travis Barker. Μαζί με τον Barker δούλεψαν, μάλιστα, σε τρία τραγούδια, με το πιο αναγνωρίσιμο να είναι το «Choose Life».

Στα σημαντικότερα επιτεύγματά του περιλαμβάνεται η συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας «Bill & Ted Face the Music», μια δουλειά που του χάρισε, μάλιστα, υποψηφιότητα για Grammy, δίπλα σε γνωστούς καλλιτέχνες της ροκ και της μέταλ, όπως οι Weezer, Lamb of God και Mastodon. Τον Ιούλιο κυκλοφόρησε το τραγούδι «Nothing Belongs to You», ενώ τον Οκτώβριο συνεργάστηκε με τον Paris Shadows για το κομμάτι «Last Time Around».

Ο Poorstacy ξεκίνησε την καριέρα του με τη δισκογραφική Internet Money Records, ωστόσο η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε το 2021 λόγω προσωπικών και δημιουργικών διαφορών. Στην πορεία, συνεργάστηκε με την 10k Projects, τη δισκογραφική του Elliot Grainge, και κατόπιν με καλλιτέχνες διαφόρων ειδών, μεταξύ των οποίων και ο Oli Sykes των Bring Me the Horizon.

Το 2023 ο 26χρονος είχε συλληφθεί για ένα βίαιο περιστατικό που αφορούσε μια γυναίκα και ένα παιδί, ενώ είχε κατηγορηθεί για βιαιοπραγία και παραμέληση παιδιού, μια υπόθεση που εν τέλει, αποσύρθηκε.

