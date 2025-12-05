Τρόμος στη Βραζιλία: Airbus με 180 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν μέσα σε ένα αεροπλάνο της LATAM, τύπου Airbus A320 στη Βραζιλία.

Το αεροπλάνο ενώ βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης ξαφνικά έπιασε φωτιά και πυκνοί καπνοί γέμισαν την καμπίνα. Το Airbus A320 της αεροπορικής εταιρείας LATAM της Βραζιλίας ετοιμαζόταν για απογείωση όταν οι 180 επιβάτες είδαν φλόγες κάτω από το φτερά.

⚡️A plane with passengers on board caught fire in Brazil



In Brazil, an Airbus A320 operated by LATAM caught fire right on the runway. The aircraft was preparing for takeoff when the cabin suddenly filled with smoke, and passengers saw flames under the wing through the windows.… pic.twitter.com/v1jVSZTwPR — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2025

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η εκκένωση του αεροσκάφους μέσα από φουσκωτές ράμπες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά η κατάσταση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία. Ευτυχώς σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν άμεση και μεθοδική η αντίδραση του πληρώματος.

