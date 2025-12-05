search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 10:04

Τρόμος στη Βραζιλία: Airbus με 180 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες

05.12.2025 10:04
Untitled design – 2025-12-05T100212.261

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν μέσα σε ένα αεροπλάνο της LATAM, τύπου Airbus A320 στη Βραζιλία.

Το αεροπλάνο ενώ βρισκόταν στον διάδρομο προσγείωσης ξαφνικά έπιασε φωτιά και πυκνοί καπνοί γέμισαν την καμπίνα. Το Airbus A320 της αεροπορικής εταιρείας LATAM της Βραζιλίας ετοιμαζόταν για απογείωση όταν οι 180 επιβάτες είδαν φλόγες κάτω από το φτερά.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η εκκένωση του αεροσκάφους μέσα από φουσκωτές ράμπες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά η κατάσταση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία. Ευτυχώς σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν άμεση και μεθοδική η αντίδραση του πληρώματος. 

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ απειλεί τον Μαδούρο: Σκιές πολέμου στην Καραϊβική ρίχνει η απροκάλυπτη αμερικανική απειλή

Αεροπορικές εταιρείες της Κολομβίας και του Παναμά αναστέλλουν τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας

Ουκρανία: «Αναμένουμε απάντηση από την Ουάσινγκτον», λέει το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες της Τρίτης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
leoforos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα περί πώλησης της ΠΑΕ – Έμμεση απάντηση στις φήμες για Αγγελικούση

perry_trudeau-iapwnia-1
LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Η «επίσημη» εμφάνιση με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία – Με μίνι φούστα, αγκαλιασμένοι

the-beatles-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles

polakis_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω… υψοφοβία με τα θεωρεία, εγώ δεν κάνω παρακάλια

kakokairia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για την κακοκαιρία Byron: Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Οι «κόκκινες» περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:42
leoforos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τα περί πώλησης της ΠΑΕ – Έμμεση απάντηση στις φήμες για Αγγελικούση

perry_trudeau-iapwnia-1
LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Η «επίσημη» εμφάνιση με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία – Με μίνι φούστα, αγκαλιασμένοι

the-beatles-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles

1 / 3