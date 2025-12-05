Ουκρανία: «Αναμένουμε απάντηση από την Ουάσινγκτον», λέει το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες της Τρίτης

Το Κρεμλίνο σε μια κίνηση που θεωρείται ως έμμεση άσκηση πίεσης προς τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα περιμένει απάντηση από την Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες που έγιναν ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τους Αμερικανούς απεσταλμένους,, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Τώρα περιμένουμε για την αντίδραση των Αμερικανών συναδέλφων μας στις συνομιλίες που είχαμε την Τρίτη», σημείωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του τις οποίες επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για μια νέα συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση στο Κρεμλίνο είχε διαρκέσει περίπου 5 ώρες και μετά το τέλος της είχαν υπάρξει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό της, αν και η Ρωσία κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει συμφωνία, και ότι απορρίπτει το νέο σχέδιο που προέκυψε μετά από διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με την Ουκρανία – υπό το άγρυπνο βλέμμα της ΕΕ, η οποία διεκδικεί ρόλο στην όλη διαδικασία, αν και όλες οι ενδείξεις συντείνουν ότι τελικά Ουάσινγκτον και Μόσχα θα καθορίσουν το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Άλλωστε, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα καταλάβει την περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας «με στρατιωτικά ή άλλα μέσα», δείχνοντας σαφώς τις προθέσεις του Κρεμλίνου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Μιλώντας στην εφημερίδα India Today, πριν το ταξίδι του στην Ινδία, ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θα «απελευθερώσει το Ντονμπάς και τη Νοβορωσία σε κάθε περίπτωση – με στρατιωτικά ή άλλα μέσα», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS. Μάλιστα, η αναφορά του στην Νοβορωσία κρίνεται ανησυχητική, καθώς ιστορικά ο γεωγραφικός αυτός όρος περιλαμβάνει ουκρανικά εδάφη μέχρι και την Οδησσό.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Πούτιν είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «την δική του ατζέντα και τους δικούς του στόχους, ενώ εμείς επικεντρωνόμαστε στους δικούς μας», προσθέτοντας ότι η ατζέντα της Ρωσίας δεν είναι εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε για τον Αμερικανό ομόλογό του ότι «ενεργεί με καλή πίστη, υποθέτω», ενώ αρνήθηκε να τον αξιολογήσει, λέγοντας ότι «ποτέ δεν κρίνω τους συναδέλφους μου. Ούτε εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκα στο παρελθόν, ούτε τους σημερινούς ηγέτες των επιμέρους κρατών. Αυτές οι αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται από τους πολίτες που ψηφίζουν τον ηγέτη τους στις εκλογές».

