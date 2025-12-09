Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

Για τα πιο δύσκολα μονοπάτια που κλήθηκε να βαδίσει στη ζωή της μίλησε η Ελένη Φουρέιρα σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο podcast Anestea στο YouTube.

Αναφερόμενη στην καταγωγή της, η τραγουδίστρια τόνισε ότι έπρεπε να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση με άλλους, ώστε να πετύχει στον χώρο.

«Επειδή εγώ ήμουν παιδί από την Αλβανία έπρεπε να κάνω λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια. Έχω δουλέψει με ανθρώπους που μου έκλειναν τα φώτα. Δεν έχω κάνει και τις πιο τέλειες συνεργασίες» είπε, αρχικά.

Στη συνέχεια, η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε ότι έχει βιώσει μια πολύ σκοτεινή περίοδο με την ψυχολογία της να νιώθει ότι βουλιάζει, ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε προκειμένου να γίνει μητέρα. Κάτι που για εκείνη ήταν όνειρο και στόχος ζωής και που για να το πετύχει είχε φτάσει κοντά στο να κάνει παιδί με παρένθετη μητέρα.

«Θα είχα κάνει παιδί ούτως ή άλλως, ακόμα και με παρένθετη. Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη. Ήταν για εμένα πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι να κλαίω, είπα “τώρα με δοκιμάζει ο Θεός”» τόνισε.

