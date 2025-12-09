Πέτρος Φιλιππίδης: «Είμαι 6 μήνες άστεγος» – Τι απαντά για το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στο σπίτι του (Video)

Στο Πρωινό και τον Πάνο Κατσαρίδη μίλησε ο Πέτρος Φιλιππίδης μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε το καλοκαίρι στο σπίτι όπου διέμενε, με τον ηθοποιό να δηλώνει ιδιαίτερα ενοχλημένος για το γεγονός ότι η είδηση έπαιξε στα Μέσα, τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει λάβει επίσημη σχετική ενημέρωση.

«Έμαθα τα προσωπικά μου δεδομένα από την τηλεόραση. Είμαι έξι μήνες άστεγος και έχω καταστραφεί οικονομικά. Δεν γνωρίζω για το πόρισμα ούτε εγώ, ούτε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού» φέρεται να είπε ο Πέτρος Φιλιππίδης στον Πάνο Κατσαρίδη ο οποίος ήρθε σε επικοινωνία μαζί του.

Όσο για το διαμέρισμα που νοίκιαζε με την Ελπίδα Νίνου στα Πατήσια, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ακόμα έξι μήνες προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές.

