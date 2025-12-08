search
08.12.2025 12:44

Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στο σπίτι του (Video)

08.12.2025 12:44
filippidis-new

Βγήκε το πόρισμα για τη φωτιά που ξέσπασε το καλοκαίρι στο διαμέρισμα που έμενε ο Πέτρος Φιλιππίδης.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», στο πόρισμα αναφέρεται ότι δεν ήταν εμπρησμός, αλλά ατύχημα το οποίο μπορεί να προκλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Σημειώνεται ότι από τη φωτιά το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο δωμάτια.

Ο ηθοποιός, που βρισκόταν μόνος του στο σαλόνι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως χωρίς να τραυματιστεί, ενώ κάλεσε ο ίδιος την Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

