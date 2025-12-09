Έλενα Παπαρίζου: Παραμένει στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια – Τα νεότερα για την υγεία της (Video)

Στο νοσοκομείο παραμένει η Έλενα Παπαρίζου, έπειτα από την εισαγωγή της μετά την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια πρόβας του «The Voice of Greece».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, τα πρώτα σημάδια δείχνουν υπερκόπωση, ωστόσο, η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις, καθώς έχει έντονες ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα.

Η Έλενα Παπαρίζου έχει ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες επαγγελματικές εμφανίσεις της, μεταξύ των οποίων το «The Voice» όπου τη θέση της θα καλύψει προσωρινά ο Κωστής Μαραβέγιας. Όσον για τη συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (9/12) στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στη σκηνή θα ανέβει τελικά η Πέγκυ Ζήνα.

Σε ανακοίνωσή της, η δισκογραφική της εταιρεία, MINOS EMI, γνωστοποίησε από την πρώτη στιγμή το πρόβλημα, ζητώντας την κατανόηση του κοινού.

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της. Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της» αναφερόταν στην ανακοίνωση.

