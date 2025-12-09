DreAMBoat: Το γιοτ… Γολιάθ μήκους 111 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 4.550 κόρων

Όχι ένα, αλλά δύο σούπερ γιοτ έχει πλέον στην κατοχή του ο συνιδριτής της αμερικανικής αλυσίδας Home Depot, Arthur Blank, και μάλιστα… με το ίδιο όνομα.

Πρόκειται για το νέο σούπερ γιοτ του περίφημου ολλανδικού ναυπηγείου Oceanco, το μηχανοκίνητο DreAMBoat, μήκους 111 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 4.550 κόρων.

Photo: Oceanco

Το γιοτ ήταν προηγουμένως γνωστό ως Project Y726 και παραγγέλθηκε το 2022, δίνοντας στην Oceanco ρεκόρ ταχύτητας στην κατασκευή του.

Το πρώτο DreAMBoat, είχε μήκος 90 μέτρα και μάλλον δεν ήταν… αρκετό για τις ανάγκες του Arthur Blank.

Το πρώτο σκάφος είχε σχεδιαστεί για να απολαμβάνει κανείς εκτεταμένο χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα, με χαρακτηριστικά όπως σπα, υπαίθριος κινηματογράφος και ευρύχωρη διαρρύθμιση για τα ενήλικα παιδιά και τα εγγόνια του ιδιοκτήτη.

Photo: Oceanco

Το ίδιο το όνομα αντικατοπτρίζει τις αξίες του Blank, με τα κεφαλαία γράμματα να αποτίουν διακριτικό φόρο τιμής στα αρχικά του καθώς και στις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες του μέσω του AMB Family Foundation.

Το όνομα, όμως, επιλέχθηκε από ένα από τα παιδιά του Blank, στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού που ο ίδιος είχε διοργανώσει.

Το νέο και βελτιωμένο DreAMBoat βασίζεται στα δυνατά σημεία του προκατόχου του, ενώ εισάγει νέα χαρακτηριστικά για να ανταποκριθεί στον εξελισσόμενο τρόπο ζωής του ιδιοκτήτη.

Photo: Oceanco

Το σκάφος μπορεί να φιλοξενήσει 28 επισκέπτες και 34 μέλη πληρώματος.

Υπάρχει χειμερινός κήπος, καλυμμένη βεράντα για κοκτέιλ, υπαίθριος κινηματογράφος και ιδιωτικό κατάστρωμα ιδιοκτήτη με προσωπικό διαμέρισμα.

Ο χώρος ψυχαγωγίας διαθέτει πισίνα και τζακούζι, ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτος είναι ο προσομοιωτής γκολφ στο sundeck, που επιτρέπει στους επισκέπτες να εξασκούνται… στη θάλασσα.

Στο εσωτερικό υπάρχουν γυμναστήριο, σπα με σάουνα και ατμόλουτρο, καθώς και beach club lounge με μπαρ που ανοίγει απευθείας στην πλατφόρμα κολύμβησης.

Το γιοτ έχει μέγιστη ταχύτητα 21 κόμβων και ταχύτητα πλεύσης 15 κόμβων.

