Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

Τον Άγιο Παΐσιο υποδύθηκε ο Προκόπης Αγαθοκλέους στη σειρά «Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό», ένας ρόλος που -όπως επισημαίνει ο ηθοποιός- τον καθόρισε.

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι όταν αρχικά του ανατέθηκε ο ρόλος, αγχώθηκε πολύ, ενώ αμφέβαλε για το εάν θα κατάφερνε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τέτοιου ρόλου.

Εν τέλει, η συμμετοχή του στη σειρά αποτέλεσε για τον ίδιο μια συγκλονιστική εμπειρία, ενώ -όπως αποκαλύπτει- μια μέρα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα ο ίδιος είδε στον ύπνο του τον Άγιο Παΐσιο.

«Όταν πήρα τον ρόλο του Άγιου Παϊσίου, ένιωσα άγχος και αναρωτήθηκα αν θα τα καταφέρω. Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Το βίωσα έντονα και συγκλονιστικά. Κοιμόμουν στον καναπέ και είχαν ξυπνήσει τα παιδιά μου. Φαίνεται ότι είχα άγνοια, καθώς πλησίαζε ο καιρός για τα γυρίσματα. Είδα τον εαυτό μου στην Παναγούδα, έξω από τον φράχτη, εκεί που χτυπάς το κουδούνι για να μπεις και φώναζα “γέροντα, είσαι μέσα; Να μπω;”. Κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα με τον κόκκινο Σταυρό και βγήκε ο γέροντας. Θυμάμαι την απίστευτη χαρά που ένιωσα όταν τον είδα. Τον κοιτούσα και περίμενα να μου μιλήσει. Άνοιξε τα χέρια και μου είπε “εσύ δεν θα…” και τότε με ξύπνησε ο γιος μου. Θυμάμαι ότι προσπάθησα να κοιμηθώ ξανά για να συνεχίσω το όνειρο, αλλά αυτό δεν συνέχισε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

