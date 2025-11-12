search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:32
ΣΙΝΕΜΑ

12.11.2025 15:00

«Marty Supreme»: Η A24 κυκλοφόρησε το νέο trailer της δραματικής κομεντί με τον Timothée Chalamet (photos/videos)

marty_supreme_a24_1211_1920-1080_new
credit: A24

Η A24 κυκλοφόρησε ένα νέο trailer για την ταινία «Marty Supreme», τη δραματική κομεντί του Τζος Σάφντι (Josh Safdie), με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) στον ρόλο του πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ, Marty Mauser.

Με φόντο τη δεκαετία του 1950, το «Marty Supreme» ακολουθεί τον Marty Mauser, καθώς κυνηγάει το όνειρό του να γίνει πρωταθλητής πινγκ-πονγκ. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία είναι μια εκδοχή μυθοπλασίας της πραγματικής ζωής του Μάρτι Ράισμαν (Marty Reisman), ο οποίος απέσπασε πέντε μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα πινγκ-πονγκ.

Στο πλευρό του βρίσκονται οι Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow), Φραν Ντρέσερ (Fran Drescher), Tyler, the Creator, Πεν Τζίλετ (Penn Jillette) και Άμπελ Φεράρα (Abel Ferrara), μεταξύ άλλων.

Η τελευταία μεγάλου μήκους ταινία του Σάφντι ήταν το «Uncut Gems» του 2019, την οποία σκηνοθέτησε και συνέγραψε από κοινού με τον αδελφό του, Μπένι Σάφντι (Benny Safdie). Το «Marty Supreme» αποτελεί την πρώτη, σόλο, μεγάλου μήκους ταινία του από το ντεμπούτο του το 2008 με το «The Pleasure of Being Robbed».

Το σενάριο συνυπόγραψε με τον Ρόναλντ Μπρόνσταϊν (Ronald Bronstein), ενώ μοιράζεται και μέρος της παραγωγής μαζί με τους Μπρόνσταϊν, Έλι Μπους (Eli Bush), Σαλαμέ, Άντονι Κατάγας (Anthony Katagas) και την A24. Όπως αναφέρει το World of Reel, η ταινία είναι η ακριβότερη παραγωγή όλων των εποχών για την ανεξάρτητη κινηματογραφική εταιρεία με τις φήμες να αποκαλύπτουν ότι ο προϋπολογισμός ανήλθε στα 90 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Οκτώβριο, το «Marty Supreme» έλαβε θερμή υποδοχή κατά τη διάρκεια μιας μυστικής προβολής στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, όπου ο σκηνοθέτης μαζί με τον Σαλαμέ και τους Γκουίνεθ Πάλτροου, Τάιλερ Οκόνμα (Tyler Okonma), Οντέσα Αζιόν (Odessa A’zion) και Ρόναλντ Μπρόνσταϊν (Ronald Bronstein), έκαναν μια εμφάνιση-έκπληξη.

«Αυτή η ταινία -από πολλές απόψεις, πέρα από το ότι αφορά τον Marty Mauser- είναι μια ερωτική επιστολή προς τη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Σαλαμέ επί σκηνής.

Το «Marty Supreme» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες ανήμερα των Χριστούγεννων.

Οι Matthew McConaughey και Michael Caine υπέγραψαν συμφωνία με εταιρεία AI για τη δημιουργία συνθετικών εκδόσεων των φωνών τους (video)

Τα παιχνίδια επιστρέφουν – Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του «Toy Story 5» (Video)

Χομαγιούν Ερσάντι: Πέθανε ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Η Γεύση του Κερασιού»

