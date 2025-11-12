Οι Matthew McConaughey και Michael Caine υπέγραψαν συμφωνία με εταιρεία AI για τη δημιουργία συνθετικών εκδόσεων των φωνών τους (video)

Οι ηθοποιοί Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey) και Μάικλ Κέιν (Michael Caine) υπέγραψαν ξεχωριστές συμφωνίες με την εταιρεία ήχου Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για τη δημιουργία αδειοδοτημένων συνθετικών εκδόσεων των φωνών τους για εξουσιοδοτημένη εμπορική χρήση.

Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε τη συμφωνία χθες στην εναρκτήρια σύνοδό της στο Σαν Φρανσίσκο, όπου λάνσαρε επίσης τη νέα της «Εικονική Αγορά Φωνής» (Iconic Voice Marketplace) η οποία, όπως ανέφερε, θα επιτρέπει σε brands και δημιουργούς να ζητούν αδειοδοτημένη χρήση διασημοτήτων και ιστορικών φωνών για διαφημίσεις, αφήγηση και άλλο ηχητικό έργο.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η αγορά δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει ότι τυχόν κλωνοποιημένες ή αναδημιουργημένες φωνές χρησιμοποιούνται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των ατόμων ή των ιδρυμάτων που έχουν τα δικαιώματα χρήσης τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

Η αγορά, σύμφωνα με την ElevenLabs, έχει σχεδιαστεί για να «θέσει ένα νέο πρότυπο για την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας φωνής» και να διασφαλίσει ότι «οι άνθρωποι πίσω από τις φωνές έχουν πάντα τον έλεγχο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, αυτό αποσκοπεί στην επίλυση μιας «βασικής ηθικής πρόκλησης στη δημιουργία μέσων που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, επιτρέποντας την προμήθεια και αδειοδότηση ορισμένων των πιο αναγνωρίσιμων φωνών στον κόσμο βάσει δεντολογικών κανόνων».

Η φωνή του Μάικλ Κέιν θα είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής ElevenReader της εταιρείας, η οποία μετατρέπει κείμενο σε ομιλία, και μέσω της νέας αγοράς για εγκεκριμένους πελάτες.

«Για χρόνια, δάνειζα τη φωνή μου σε ιστορίες που συγκίνησαν ανθρώπους – ιστορίες θάρρους, πνεύματος, ανθρώπινου πνεύματος. Τώρα, βοηθάω άλλους να βρουν τις δικές τους. Με την ElevenLabs, μπορούμε να διατηρήσουμε και να μοιραστούμε φωνές – όχι μόνο τις δικές μου, αλλά και οποιουδήποτε» ανέφερε ο ηθοποιός σε δήλωσή του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι έχει συνάψει συμφωνία για την παραγωγή μιας ηχητικής έκδοσης στα ισπανικά του ενημερωτικού δελτίου του, «Lyrics of Livin», χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της εταιρείας.

«Είμαι περήφανος που μπορώ να ανακοινώσω ότι είμαι επενδυτής στην ElevenLabs εδώ και αρκετά χρόνια. Ήταν εκπληκτικό να βλέπω την ανάπτυξη από εκείνες τις πρώτες μέρες μέχρι σήμερα που βρίσκεται η εταιρεία και η τεχνολογία τώρα. Αυτό που παρέμεινε σταθερό είναι οι εξαιρετικές δυνατότητες αφήγησης και το δημιουργικό δυναμικό που ξεκλειδώνει η ElevenLabs – κάτι που ξεχώρισε για μένα από την αρχή και που μου μιλάει ως επαγγελματία αφηγητή».

