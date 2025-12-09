Γιάννης Τσιμιτσέλης: Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός – Με πνευμονία και κολικό στα νεφρά

Ο γνωστός ηθοποιός, Γιάννης Τσιμιτσέλης, βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπως ενημέρωσε ο ίδιος με story που έκανε στο Instagram.

Ο Τσιμιτσέλης ανέφερε χαρακτηριστικά πως ταλαιπωρείται από πνευμονία και κολικό στα νεφρά και θα απουσιάζει από την παρουσίαση της σημερινής εκπομπής του «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Ωστόσο, όπως τόνισε η εκπομπή θα μεταδοθεί κανονικά από τη Φλώρινα.

«Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά», έγραψε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι «σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά».

