Χριστίνα Μπόμπα: «Μετά από μία γέννα και τον θηλασμό δύο μωρών, θέλω να φτιάξω το στήθος μου» (Video)

Tην επιθυμία της να προχωρήσει σε μια πλαστική επέμβαση στο στήθος της γνωστοποίησε η Χριστίνα Μπόμπα, εξηγώντας πως η σκέψη προέκυψε μετά τη γέννηση και τον θηλασμό των δύο παιδιών της.

Σε συζήτηση που είχε στο Podcast της με έναν πλαστικό χειρουργό, τόνισε πως εάν τελικά προχωρήσει στην εν λόγω επέμβαση θα τονωθεί η αυτοπεποίθησή της.

«Η αυτοπεποίθησή μας χτίζεται και από το σώμα μας. Όσο κι αν πάμε να τα ωραιοποιήσουμε όλα. Εγώ, πραγματικά το σκέφτομαι, μετά από μία γέννα και τον θηλασμό δύο μωρών, θέλω να φτιάξω το στήθος μου. Και όντως, όταν και αν το κάνω, πιστεύω ότι θα επηρεάσει την αυτοπεποίθησή μου, αυτό δεν σημαίνει ότι έχω προβλήματα αυτοπεποίθησης» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

