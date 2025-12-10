7 αεροπορικές εταιρίες που κάνουν την πρώτη θέση… σουίτα ξενοδοχείου

Η πολυτέλεια του να ταξιδεύεις πρώτη θέση στις αεροπορικές πτήσεις δεν είναι για πολλούς, αλλά πλέον συναγωνίζεται το να μένεις σε πεντάστερα ξενοδοχεία.

Μεταξύ άλλων οι τυχεροί ταξιδιώτες απολαμβάνουν μενού επιμελημένα από κορυφαίους σεφ, φωτισμό που προσαρμόζει την ατμόσφαιρα, αλλά και ενσωματωμένα ηχεία στο «προσκέφαλο» της θέσης.

Ο διαγωνισμός της πολυτέλειας

Air France, σουίτα La Première

Ένας επιβάτης που ταξιδεύει στη νέα σουίτα La Première της Air France έχει πληθώρα επιλογών: πέντε παράθυρα, δύο οθόνες ψυχαγωγίας και τόσο πολυθρόνα όσο και ανάκλιντρο.

Δέρμα, μαλλί και εκλεπτυσμένο τουίντ επενδύουν τις σουίτες, ενώ μια κομψή κουρτίνα από το πάτωμα ως το ταβάνι εξασφαλίζει πλήρη ιδιωτικότητα.

Ένας προσωπικός concierge καθοδηγεί τους επιβάτες σε κάθε βήμα, με μεταφορές απευθείας στον διάδρομο επιβίβασης σε Porsche SUV στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle, θεραπείες προσώπου 30 λεπτών στο lounge και διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Παράλληλα, ο ταξιδιώτης μπορεί να απολαύσει γεύματα από τους κορυφαίους σεφ Dominique Crenn και Daniel Boulud, βαμβακερές πιτζάμες από τον Jacquemus και κομψές κουρτίνες ιδιωτικότητας.

Η τελευταία καμπίνα La Première έκανε ντεμπούτο στα Boeing 777-300ER τον Απρίλιο, με πλήρη εφαρμογή έως τα τέλη του 2026. Ανακαινισμένες καμπίνες είναι διαθέσιμες σε επιλεγμένες πτήσεις μεταξύ Παρισιού και Λος Άντζελες, καθώς και Νέας Υόρκης και Σιγκαπούρης.

Lufthansa, πρώτη θέση Allegris

Μπαίνοντας στην πρώτη θέση Allegris της Lufthansa, βρίσκεστε σε μια αποκλειστική καμπίνα τεσσάρων θέσεων με τρεις σουίτες (η μεσαία είναι μια «Suite Plus» για δύο άτομα). Η εξατομίκευση είναι καθοριστική εδώ, με επιλογές για καθίσματα που θερμαίνονται ή ψύχονται, ατμοσφαιρικό φωτισμό και όλες τις λειτουργίες διαθέσιμες μέσω iPad.

Η Lufthansa προσφέρει την πρώτη θέση Allegris στον στόλο των Airbus A350-900 με βάση το Μόναχο, με περισσότερα αεροσκάφη να έρχονται σύντομα.

Japan Airlines

Η νέα πρώτη θέση της Japan Airlines διαθέτει πόρτα ύψους περίπου 1,60 μέτρων που οδηγεί σε μια ευρύχωρη σουίτα, πάνω από 100% μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Μάλιστα, δύο επιπλέον συνοδοί (με δικές τους ζώνες ασφαλείας) μπορούν να συνοδεύσουν τον κύριο επιβάτη.

Οι ταξιδιώτες σε πρώτη θέση και business class μπορούν να ακούσουν ήχο με Sony ακουστικά, μέσω Bluetooth ή, για πρώτη φορά στον κλάδο, από ενσωματωμένα ηχεία στο «προσκέφαλο» της θέσης τους.

Το πρώτο A350 για δρομολόγια μεγάλης απόστασης μπήκε σε υπηρεσία το 2024 και γίνεται γρήγορα το χρυσό πρότυπο της εταιρείας για διεθνείς γραμμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ ΗΠΑ και Τόκιο.

Singapore Airlines

Η Singapore Airlines έχει ήδη μια από τις πιο περιζήτητες σουίτες πρώτης θέσης στα Airbus A380, αλλά θα παρουσιάσει νέο κάθισμα στο πλαίσιο αναβάθμισης της καμπίνας αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει προσθήκη πρώτης θέσης σε βασικά δρομολόγια υπερμεγάλων αποστάσεων, όπως Νέα Υόρκη–Σιγκαπούρη με Airbus A350. Η παρουσίαση αναμένεται το 2026.

British Airways

Η βρετανική εταιρεία θα έχει νέα καμπίνα πρώτης θέσης στα Airbus A380 και στα μελλοντικά Boeing 777-9. Τα νέα στοιχεία περιλαμβάνουν φαρδύτερο και μακρύτερο κάθισμα, οθόνη ψυχαγωγίας 32 ιντσών, buddy dining και πόρτες ιδιωτικότητας. Η κυκλοφορία αναμένεται στα μέσα του 2026.

Cathay Pacific

Η Cathay Pacific με έδρα το Χονγκ Κονγκ θα παρουσιάσει την επόμενη γενιά πρώτης θέσης στα επερχόμενα Boeing 777-9. Λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές, αλλά αν μοιάζει με τις νέες business Aria Suites, αναμένεται εκλεπτυσμένη, οικιακή πολυτέλεια όταν κυκλοφορήσει το 2027.

Qantas

Το 2027, η Qantas αναμένεται να ξεκινήσει τις μεγαλύτερες πτήσεις στον κόσμο, από Σίδνεϊ και Μελβούρνη προς Νέα Υόρκη, Παρίσι και Λονδίνο. Αυτές οι απευθείας πτήσεις με Airbus A350-1000ULR, γνωστές ως Project Sunrise, θα διαθέτουν αποκλειστική καμπίνα πρώτης θέσης με έξι σουίτες, καθεμία με ξεχωριστό χώρο καθίσματος και ύπνου.

Στο μεταξύ, οι… κοινοί θνητοί παραμένουμε στην ιντερνετική ουρά για να πετύχουμε τις καλύτερες προσφορές στην οικονομική θέση…

