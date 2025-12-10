Ναταλία Δραγούμη: Στα social media δέχομαι πάρα πολλά σεξουαλικά πεσίματα με άσχημο τρόπο, είναι κακοποίηση

Στα σχόλια που γίνονται για την ίδια στο διαδίκτυο, αλλά και στα μηνύματα που λαμβάνει από ακόλουθούς της μέσω social media αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ναταλία Δραγούμη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή των Rainbow Mermaids.

Όπως εξήγησε η γνωστή ηθοποιός, η ίδια αποφεύγει να διαβάζει τα σχόλια που κάνουν χρήστες του διαδικτύου κάτω από ένα άρθρο για εκείνη.

«Λίγα αρνητικά σχόλια έχω ακούσει. Κοίτα, στο δικό μου το προφίλ μπορεί να είναι ένα στα εκατό. Όμως, μπορεί να υπάρχει ένα άρθρο για εμένα και να μπεις στα σχόλια του site, εκεί νομίζω οργιάζουν. Δεν μπαίνω εκεί. Όταν είδα, ας πούμε, τα σχόλια για τη Μαρινέλλα όταν έπαθε αυτό που έπαθε. Λέω εντάξει, αυτό είναι άκυρο. Είναι άνθρωποι άρρωστοι. Δεν έχει καμία βάση, δεν έχει καμία λογική, είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπαίνεις σε αυτά», είπε χαρακτηριστικά η Ναταλία Δραγούμη.

Ναταλία Δραγούμη: Μου στέλνουν πάρα πολλές φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, μου χαλάει τη διάθεση

Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε και για τα χυδαία σεξουαλικά μηνύματα που δέχεται στα social media, σημειώνοντας ότι, για την ίδια, αυτό αποτελεί μια μορφή κακοποίησης.

«Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα. Πολύ άσχημα. Μου στέλνουν πάρα πολλές φωτογραφίες… Αυτό μου χαλάει τη διάθεση. Δηλαδή μπορεί να είναι κακοποίηση. Το να μπει κάποιος σε ένα προφίλ και να στέλνει ή να γράφει τέτοια λόγια, μου φαίνεται εξωπραγματικό. Ούτε καλό θα σχολιάσω. Το μήνυμα που θέλω να στείλουμε λέγοντας όλο αυτό, ότι ”δεν είναι για να ασχοληθείς”, είναι οι άνθρωποι οι πιο ευάλωτοι και πιο ευαίσθητοι να μην παίρνουν ποτέ στα σοβαρά αυτό που γράφεται από κάτω. Ποτέ», τόνισε η ηθοποιός.

