«Emily in Paris»: H Emily επιστρέφει με νέο έρωτα και… ιταλικό αέρα!

Η Emily επιστρέφει, αυτή τη φορά, όχι μόνο με γαλλικό αλλά και με… ιταλικό αέρα! Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα ότι o πέμπτος κύκλος της σειράς «Emily in Paris» κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου.

Ο δημιουργός της σειράς, Darren Star, περιγράφει τη νέα σεζόν ως «μια ιστορία δύο πόλεων: Παρίσι και Ρώμη» κι όλα δείχνουν πως η πιο stylish μετανάστρια της μικρής οθόνης ετοιμάζεται για το πιο ρομαντικό και ταυτόχρονα «dolce vita» κεφάλαιο της ζωής της.

Οι λάτρεις της σειράς θα δουν την Emily να ζει, πλέον, ανάμεσα στις δύο πόλεις, ισορροπώντας τη δουλειά της με τη νέα της αποστολή, το νέο γραφείο στη Ρώμη. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως αφήνει πίσω της την Πόλη του Φωτός, καθώς όπως δήλωσε, ήδη, ο Star: «Η Emily θα έχει παρουσία στη Ρώμη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι πια στο Παρίσι».

Νέα πρόσωπα, νέες ίντριγκες

Η βασική ομάδα επιστρέφει: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine), Lucien Laviscount (Alfie), καθώς και οι Eugenio Franceschini (Marcello) και Thalia Besson (Genevieve).

Στο cast, ωστόσο, προστίθενται και νέα πρόσωπα όπως ο Bryan Greenberg (How to Make it in America, Suits LA) ο οποίος υποδύεται τον Jake, έναν Αμερικανό που ζει στο Παρίσι, η Michèle Laroque (Brillantissime) που είναι η Yvette, παλιά φίλη της Sylvie και η Minnie Driver, ναι, η υποψήφια για Όσκαρ σταρ του Good Will Hunting, η οποία «εισβάλλει» ως Princess Jane, μια φίλη της Sylvie και μέλος βασιλικής οικογένειας.

Με άλλα λόγια από τη σειρά δεν θα λείπει το glamour ούτε το international vibe ούτε και το drama…

Η Ρώμη, ο νέος έρωτας και η παλιά αγάπη

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τέταρτης σεζόν, η Emily είχε μόλις ξεκινήσει μια σχέση με τον Marcello, τον γοητευτικό Ιταλό κληρονόμο. Η Lily Collins, σε συνέντευξή της στο Good Morning America, είπε ότι «ο Marcello είναι μια άλλη περιπέτεια που θέλουμε για την Emily, γιατί της προσφέρει επιτέλους ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και τη ζωή της.»

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο Gabriel έχει τελειώσει. Μετά το φινάλε της 4ης σεζόν, όπου συνειδητοποίησε ότι θέλει να είναι με την Emily, όλα δείχνουν πως θα υπάρξει ακόμα ένα (ή και περισσότερα) je t’aime VS ti amo, επεισόδια.

Μια επιτυχία δίχως τέλος…

Η 4η σεζόν του Emily in Paris είχε εκτοξευτεί στο Νο.1 του Netflix Global Top 10, σημειώνοντας 19,9 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες τέσσερις ημέρες και παρουσία στο Top 10 σε 93 χώρες.

Με την πέμπτη σεζόν, η σειρά επιστρέφει ανανεωμένη χωρίς να χάνει τίποτα από την ταυτότητά της: τον ρομαντισμό, τη μόδα και εκείνη τη δόση αφέλειας που κάνει την Emily να παραμένει τόσο… Emily!

