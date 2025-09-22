Τσάρλι Κερκ: η συνέντευξη που μπορεί να τον οδήγησε στο θάνατο (video)

Ο Τσάρλι Κερκ, ήταν ένας νέος άνθρωπος με καθαρό βλέμμα και ξεκάθαρες συντηρητικές απόψεις. Πολλοί θα τον περίγραφαν ως έναν αρχετυπικά ακροδεξιό τύπο, νέο-Χριστιανό που δεν δέχεται τη διαφορετικότητα, που είναι ενάντια στην woke κουλτούρα, που είναι κατά των αμβλώσεων, κλπ.

Ο Τσάρλι Κερκ, ήταν φίλος και θερμός υποστηρικτής του Ισραήλ, είχε επισκεφθεί τη χώρα κατόπιν ειδικής προσκλήσεως, και ως νέο-Χριστιανός ένιωθε δέος για τους Άγιους Τόπους δηλώνοντας ότι το ταξίδι του εκεί είχε ενδυναμώσει το χριστιανικό του βίωμα.

Όλα αυτά είναι βέβαια γνωστά, αλλά πριν λίγο καιρό ο Τσάρλι Κερκ έδωσε μια συνέντευξη στο γνωστό αμερικανικό, PDB Podcast. Εκεί εξέφρασε κάποιες απορίες σχετικά με την αντίδραση του Ισραήλ την αποφράδα εκείνη μέρα της 7ης Οκτωβρίου του 2023, όταν η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ σκοτώνοντας αθώους ανθρώπους και παίρνοντας εκατοντάδες ομήρους πίσω στη Γάζα.

Ο Τσάρλι Κερκ, έχοντας ταξιδέψει μέχρι τα σύνορα της Γάζας, εξέφρασε μια αφελή απορία πώς αρχικά έγινε κάτι τέτοιο όταν κάθε πέντε μέτρα συναντάς κάποιον 19χρονο Ισραηλινό με το αυτόματο στο χέρι, αφού όλη η χώρα επιτηρείται στενά και όλος ο πληθυσμός είναι μέλη του IDF.

Ο εκλιπών Τσάρλι Κερκ, εξέφρασε μία ακόμη αφελή απορία. Έχοντας ιδία πείρα, παρέθεσε ότι το Ισραήλ έχει το μέγεθος του Νιου Τζέρσεϊ και ότι ο ίδιος είχε ταξιδέψει με ελικόπτερο από την Ιερουσαλήμ στα σύνορα με τη Γάζα σε 45 λεπτά της ώρας. Είχε λοιπόν την -εύλογη- απορία γιατί η αμυντική αντίδραση του Ισραήλ εκδηλώθηκε με καθυστέρηση 6 ολόκληρων ωρών, ενώ την ίδια ώρα η ισραηλινή τηλεόραση σε live streaming έδειχνε ζωντανά τα όσα τραγικά συνέβαιναν στη χώρα με την επίθεση της Χαμάς.

Υπενθύμισε επίσης ότι το Ισραήλ τους τελευταίους 9 μήνες -πριν την 7η Οκτωβρίου- είχε διχαστεί αφού ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου τροποποιούσε το Σύνταγμα της χώρας αποδυναμώνοντας τη δικαστική εξουσία και ενισχύοντας de facto την εκτελεστική εξουσία. Μάλιστα ο Κερκ σημείωσε ότι τώρα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε την απόλυτη εκτελεστική εξουσία στα χέρια του αφού είχε να διαχειριστεί μια «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης». Επικαλέστηκε μάλιστα το κύριο άρθρο των New York Times, “The Long Wait for Help as Massacres Unfolded in Israel” που δημοσιεύτηκε στις 11 Οκτωβρίου του 2023.

Ο Κερκ αναρωτήθηκε αν υπήρχε ένα “standown order” δηλαδή κάποια εντολή «προσωρινής παύσης» της συνήθως ταχύτατης επιχειρησιακής αντίδρασης του IDF. Ο Τσάρλι Κερκ, σε μια επίδειξη καλής πίστης, υπέθεσε ότι μπορούσε να υπήρχε κάποιος ισραηλινός «αριστερός δάκτυλος» που δημιουργεί προβλήματα στο κράτος του Ισραήλ, όπως και στις ΗΠΑ, ή πως μπορεί να υπήρχαν ψίθυροι και πληροφορίες που δεν εισακούστηκαν ή δεν αξιολογήθηκαν σωστά.

Παρόλα αυτά, συνέχισε το συλλογισμό του λέγοντας ότι όποιοι κι αν ήταν οι λόγοι αυτής της «εξάωρης αδράνειας» το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί υπουργοί του με τη σύμπτωση αυτή είχαν πλέον το ελεύθερο να επιχειρήσουν μια «εθνική κάθαρση» στη λωρίδα της Γάζας. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι δεν χρησιμοποιούσε αυτόν όρο «ελαφρά τη καρδία», αλλά πως ουσιαστικά επρόκειτο να εκδιωχθούν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι από τη Γάζα, αφού η κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ είχε πάρει το ελεύθερο να πάρει εκδίκηση με κάθε τρόπο.

Ο Τσάρλι Κερκ, συνέχισε ότι το Ισραήλ είχε κάθε ηθικό έρεισμα να αναζητήσει εκδίκηση για το αίμα των αθώων θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου 2023, αλλά έκανε έκκληση ώστε αυτή η εκδίκηση να είναι στοχευμένη στη Χαμάς και να μην επιπέσει «επί δικαίων και αδίκων».

Μάλιστα ο επίσης συντηρητικός παρουσιαστής του PBD Podcast, Πάτρικ Μπεν-Ντέιβιντ, συνέχισε το συλλογισμό, λέγοντας: «Αυτή είναι και η δική μου ανησυχία, γιατί αν οι Ισραηλινοί συνεχίσουν την υπερβολή θα σημαίνει ότι πιθανότατα η “6ωρη αδράνεια” ήταν σκοπούμενη. Αν αντιδράσουν με μία ευρείας κλίμακας επίθεση στη Γάζα, αυτό σημαίνει πως ήταν προσχεδιασμένη!»

Ο Τσάρλι Κερκ, ήταν ένας συντηρητικός νέος άνθρωπος που ενώ δήλωνε φίλος, θαυμαστής και υποστηρικτής του Ισραήλ, έθετε κάποια εύλογα γι’ αυτόν ερωτήματα. Πολλοί λένε πως στο μέλλον ίσως γινόταν ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όχι, πλέον…

