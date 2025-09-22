Ακραία σενάρια για… Γ’ παγκόσμιο πόλεμο: Οι Ευρωπαίοι «ψήνουν» τον Τραμπ κατά Ρωσίας – Εμπλέκουν και την… Κίνα

Με επιφυλακτικότητα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι τα τελευταία περιστατικά σε Πολωνία και Εσθονία, τα οποία έθεσαν σε συναγερμό το ΝΑΤΟ και οδήγησαν σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, η Πολωνία κατήγγειλε τη Ρωσία ότι παραβίασε με drones τον εναέριο χώρο της (στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αυτά ήταν χωρίς όπλα και λειτουργούσαν ως «δολώματα» για αντιαεροπορικά συστήματα) και η Εσθονία ανέφερε ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν επίσης τον εναέριο χώρο της.

Και στις δύο περιπτώσεις απογειώθηκαν ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη για να υποστηρίξουν τις δύο χώρες-μέλη της συμμαχίας και Βαρσοβία και Ταλίν ζήτησαν την ενεργοποίηση του άρθρου 4 περί διαβούλευσης των συμμάχων. Από την πλευρά της η Μόσχα κάλεσε την Βαρσοβία σε συζητήσεις για το περιστατικό με τα drones, ενώ διέψευσε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, λέγοντας ότι τα μαχητικά της πέταξαν πάνω από διεθνή ύδατα για το Καλίνινγκραντ.

Αναλύσεις για τον… Γ’ παγκόσμιο πόλεμο, με εμπλοκή Κίνας!

Την ίδια ώρα, μιλώντας στη Daily Mail, o σερ Ρίτσαρντ Σίρεφ, πρώην αναπληρωτής ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων της ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, γυρίζοντας στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου και τα – πολύ συχνά, εκείνη την περίοδο – σενάρια καταστροφής, επιχείρησε να περιγράψει πώς θα μπορούσε να αρχίσει από τις Βαλτικές χώρες ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος, επιτείνοντας τη ρητορική κατά της Ρωσίας, η οποία έχει κυριαρχήσει στην Ευρώπη μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, όλα θα μπορούσαν να αρχίσουν με ένα blackout σε ολόκληρο το Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το οποίο θα βύθιζε την πόλη στο χάος, λέγοντας ότι «οι βασικές υπηρεσίες της πόλης θα σταματήσουν να λειτουργούν. Καθώς τα νοσοκομεία θα μεταβούν σε γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και οι τράπεζες θα αναστείλουν τις συναλλαγές, το χάος θα εξαπλωθεί. Θα ξεσπάσει μια κύμα λεηλασιών και κοινωνικών αναταραχών, εντελώς απροσδόκητο στην νομοταγή Λιθουανία».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Σίρεφ, διακοπές ρεύματος θα αναφερθούν επίσης σε όλη τη Λετονία και την Εσθονία. Και μέσα σε λίγες ώρες, ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα θα ανακοινώσει ότι έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στην πρωτεύουσα μετά από ταραχές και βία. Την επόμενη μέρα, εν μέσω χάους, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα ανακοινώσει ότι τα στρατεύματα στο ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ τίθενται σε πλήρη επιφυλακή και μετακινούνται στα σύνορα με τη Λιθουανία.

Με το πρόσχημα της απειλής, το Κρεμλίνο θα επιδιώξει να επιτεθεί. Σύμφωνα με τον Σιρεφ, ο Πούτιν θα ισχυριστεί ότι «οι ρωσόφωνοι κάτοικοι του Βίλνιους έχουν γίνει στόχος εθνικιστικών όχλων και ότι η Μόσχα δεν θα τους εγκαταλείψει». Και μέσα σε δύο ώρες, θα ισχυριστεί ότι οι ρωσικές δυνάμεις στο Καλίνινγκραντ έχουν δεχτεί πυρά από «πολεμοχαρείς Λιθουανούς αντάρτες», αναγκάζοντάς τον να αναλάβει τον έλεγχο του Περάσματος Σουβάλκι, μια δύσκολα υπερασπίσιμη λωρίδα γης πλάτους λιγότερο από 60 μιλίων που συνδέει τις υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ με τις χώρες της Βαλτικής.

Ο σερ Ρίτσαντ Σίρεφ έγραψε: «Μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών SU-27 πετάει χαμηλά πάνω από τα σύνορα, ακολουθούμενη από δύο MiG-31 οπλισμένα με πυραύλους Kinzhal. Αυτά τα αεροσκάφη ανήκουν στην 132η Μικτή Μοίρα. Η Αεροπορική Μεραρχία του Ρωσικού Στόλου της Βαλτικής, που διατηρείται από το 689ο Σύνταγμα Μαχητικών της Φρουράς, με βάση την αεροπορική βάση Τσκαλόφς. Το μήνυμα είναι σαφές: η Ρωσία διεκδικεί την κυριαρχία στον αέρα». Ως αποτέλεσμα, το ΝΑΤΟ θα αναγκαστεί να επικαλεστεί τη ρήτρα συλλογικής άμυνας σύμφωνα με το Άρθρο 5.

Και το σενάριο συνεχίζεται, καθώς ο Σίρεφ είπε ότι με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει μια ακόμη εισβολή του Πούτιν, προέβλεψε ότι η Κίνα στην Ανατολή θα εξαπολύσει επίθεση κατά της Ταϊβάν: «Οι κινεζικές πυραυλικές συστοιχίες θα εξαπολύσουν ένα μπαράζ χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των πολέμων κατά της Ταϊβάν, του πυκνοκατοικημένου νησιού που βρίσκεται 100 μίλια μακριά από τις ακτές της ηπειρωτικής χώρας. Χιλιάδες ρουκέτες θα σφυρίζουν στον νυχτερινό ουρανό, στοχεύοντας την αεροπορία της Ταϊβάν και λιμάνια, τις βάσεις εκτόξευσης πυραύλων και τα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, τους σταθμούς ραντάρ και τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις κατά των drones».

Ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας είπε ότι, παρόλο που ο Τραμπ θα απειλήσει να επιβάλει στην Κίνα «τις πιο σκληρές κυρώσεις», δεν θα καταφέρει να υποστηρίξει το νησί με την απαραίτητη στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξε ότι «σε μόλις πέντε ημέρες, η ισορροπία της παγκόσμιας δύναμης έχει αλλάξει ριζικά. Η Κίνα έχει κατακτήσει αυτό που επιθυμούσε από καιρό. Η Ρωσία έχει εξασφαλίσει την οριστική κατάκτηση της Ουκρανίας και έχει αρχίσει να διεκδικεί τα κράτη της Βαλτικής. Το ΝΑΤΟ έχει διαλυθεί. Η Ευρώπη προετοιμάζει μια νέα συμμαχία με την Άπω Ανατολή. Και η Βρετανία εκτίθεται ως ένα μικρό νησί που δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του καλύτερα από την Ταϊβάν».

Το σενάριο αυτό, όπως και άλλα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μοιάζουν να βγαίνουν από τις πιο σκοτεινές μέρες του Ψυχρού Πολέμου, όταν η Δύση ζούσε διαρκώς η το φάσμα της «κόκκινης απειλής». Το ενδιαφέρον είναι ότι ο αριθμός τους παρουσιάζει εκθετική αύξηση από τη στιγμή που:

Η Ευρώπη ανακοίνωσε ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 800 δισ. ευρώ , εκ των οποίων τα 650 δισ. θα προέλθουν από πόρους της κάθε χώρας-μέλους και τα 150 δισ. θα είναι δάνεια από το εργαλείο SAFE – πρόγραμμα που ήλθε μετά διάφορες ανακοινώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν σιγά-σιγά την αμυντική τους ασπίδα πάνω από την Ευρώπη, και

ανακοίνωσε ένα , εκ των οποίων τα 650 δισ. θα προέλθουν από πόρους της κάθε χώρας-μέλους και τα 150 δισ. θα είναι δάνεια από το εργαλείο SAFE – πρόγραμμα που ήλθε μετά διάφορες ανακοινώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν σιγά-σιγά την αμυντική τους ασπίδα πάνω από την Ευρώπη, και Ο Τραμπ φάνηκε να ενδιαφέρεται να… κάνει μπίζνες με τον Πούτιν ή, εν πάση περιπτώσει, να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο, σε μια προσπάθεια, τόσο να βρεθεί βιώσιμη λύση για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, όσο και να απομακρύνει τη Μόσχα από την επιρροή του Πεκίνου.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για επανεξοπλισμό των χωρών-μελών της ΕΕ δεν είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενθουσιασμό σε πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι αισθάνονται ότι έρχεται νέα λιτότητα και περικοπές στις κοινωνικές παροχές. Από την άλλη, ο Τραμπ έχει δείξει ότι δεν επιθυμεί να διακόψει τις επαφές του με τον Πούτιν – έστω κι αν δείχνει απογοητευμένος από το Ρώσο ομόλογό του – καθώς θεωρεί ότι μπορεί να τον φέρει στα νερά του. Στο πλαίσιο αυτό, ίσως να είναι πιο εύκολο να κατανοηθεί γιατί τέτοια σενάρια βλέπουν όλο και περισσότερο το φως της δημοσιότητας.

