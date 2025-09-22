search
ΚΟΣΜΟΣ

22.09.2025 11:32

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Παραμένουν τα προβλήματα σε Βρυξέλλες και Βερολίνο

22.09.2025 11:32
Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνει το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης ως αιτία του χάους στα αεροδρόμια του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας ENISA υπηρεσίες επιβολής της τάξης έχουν ξεκινήσει έρευνα.

Χάκερς πραγματοποίησαν την Παρασκευή κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας — το πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη–, όπως και σε αυτά των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Για «διαταραχή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο», έκανε νωρίτερα λόγο ο αμερικανικός κολοσσός Collins Aerospace RTX, αναφέροντας ότι βρίσκεται στα «τελικά στάδια της αποκατάστασης» της δυσλειτουργίας στο λογισμικό Muse ώστε να μπορέσουν οι αεροπορικές εταιρείες να επανέλθουν στις τυπικές ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Ο διεθνής Τύπος ήδη περιγράφει υβριδική επίθεση και υπενθυμίζει ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναφερθεί σε αυτά, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοεπίθεσης στη σιδηροδρομική σύνδεση στην Ισπανία.

Η ανταποκρίτρια του ΕΡΤnews στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου, επισημαίνει ότι ενώ εξομαλύνονται τα προβλήματα στο Χίθροου, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών συνεχίζει να έχει τεράστια προβλήματα, με μεγάλη αναμονή παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε για δεύτερη ημέρα ακύρωση του 50% των πτήσεων για να αποτραπούν οι τεράστιες ουρές.

«Και δεν είναι οποιοδήποτε αεροδρόμιο, αλλά το κομβικό της Ευρώπης», με 35.000 επιβάτες καθημερινά, μεταξύ των οποίων και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών.

Οι βελγικές αρχές έχουν ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν σχεδόν 140 από τις 276 προγραμματισμένες πτήσεις για τη Δευτέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AP.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου εξακολουθεί να λειτουργεί μετ’ εμποδίων, την ώρα που σήμερα αναμένονται σε αυτό περισσότεροι από 92.000 ταξιδιώτες – αριθμός σαφώς υψηλότερος από τον κανονικό λόγω του μαραθωνίου που πραγματοποιήθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Οι μη συμπτώσεις και τα σενάρια

«Είναι πολλά τα σενάρια και δεν είναι τυχαία και η ημερομηνία, Παρασκευή βράδυ, όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ένατο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ταυτόχρονα ρωσικά αεροσκάφη παραβίαζαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Όλα συνδέονται στον διεθνή Τύπο, ενώ στο βελγικό Τύπο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ανήσυχοι για τον κίνδυνο διαρροής προσωπικών δεδομένων επιβατών», επισημαίνει η Έλενα Αποστολίδου.

Σε εξέλιξη είναι δύο παράλληλες έρευνες, μία από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών και δεύτερη από το Διεθνές Κέντρο Κυβερνοεπιθέσεων του Βελγίου.

Ακόμα και όταν η ασφάλεια των πτήσεων δεν επηρεάζεται, η διαπίστωση ότι μπορεί να δεχτεί κυβερνοεπίθεση λογισμικό από εξωτερικό πάροχο αλλά με κοινόχρηστη για τα αεροδρόμια πλατφόρμα (Muse) που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο εισιτηρίων και επιβίβασης με αποτέλεσμα να ακυρωθούν 44 πτήσεις μόνο την Κυριακή και σε άλλες τόσες να γίνει εκτροπή, προκαλεί δημόσια συζήτηση.

Χειροκίνητα check in και επιβίβαση

Στο Χίθροου οι επιβάτες συνεχίζουν να επιβιβάζονται «χρησιμοποιώντας στυλό και χαρτί», αντί ηλεκτρονικά συστήματα, όπως χαρακτηριστικά μετέδωσε το BBC.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Βερολίνου δήλωσε στο BBC ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούσαν να επιβιβάζουν επιβάτες χειροκίνητα και δεν είχε καμία ένδειξη για το πόσο θα διαρκούσε η ηλεκτρονική διακοπή.

Το προφίλ της Collins Aerospace

Κατά τραγική ειρωνεία, σύμφωνα με ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, η Collins Aerospace, θυγατρική της RTX, που είναι ο πάροχος, αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι η τεχνολογία FlightAware Foresight προσφέρει «απαράμιλλη ακρίβεια για απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία καθώς αλγόριθμοι και δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων εντοπίζουν κάθε πιθανή καθυστέρηση».

Ο αμερικανικός κολοσσός που βρίσκεται και στο χώρο της αμυντικής βιομηχανίας πρόσφατα υπέγραψε και συμβόλαιο με τη NATO Communications and Information Agency (NCIA) για την ανάπτυξη λογισμικού με στόχο τη βελίτωση της ικανότητας του ΝΑΤΟ να σχεδιάζει και να συντονίζει επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου.

