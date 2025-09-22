Και η Μάλτα θα αναγνωρίσει επισήμως την Παλαιστίνη

Αλλη μια χώρα έρχεται να προστεθεί σε αυτές που θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος.

Πρόκειται για την Μάλτα, η οποία θα ανακοινώσει ότι αναγνωρίζει επισήμως παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σήμερα στη Νέα Υόρκη, όπως δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος χθες, μια κίνηση με στόχο να προωθηθεί η λύση των δύο κρατών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Η Γαλλία και αρκετά άλλα κράτη αναμένεται να λάβουν την ίδια απόφαση σήμερα.

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα σχέδια για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τον Μάιο, αλλά η συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών στη συνέχεια αναβλήθηκε.

Η Μάλτα τάσσεται εδώ και καιρό υπέρ των προσπαθειών για μια λύση δύο κρατών, διατηρώντας παράλληλα διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η σύζυγος του πρώην Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ έζησε μάλιστα στη νήσο για αρκετά χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Ακραία σενάρια για… Γ’ παγκόσμιο πόλεμο: Οι Ευρωπαίοι «ψήνουν» τον Τραμπ κατά Ρωσίας – Εμπλέκουν και την… Κίνα

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο η ενημέρωση από την κυβέρνηση Τραμπ – Το Πεντάγωνο εφαρμόζει… προληπτικη λογοκρισία, στον «αέρα» οι ξένοι δημοσιογράφοι

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Ταυτοποιήθηκε το ransomware με στόχο λύτρα