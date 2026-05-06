Για την προσωπική του ζωή κλήθηκε να απαντήσει ο Γιάννης Αϊβάζης με αφορμή τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα και στις οποίες απεικονίζεται με τη νέα του σύντροφο.

Ερωτηθείς σχετικά, ο ηθοποιός τόνισε ότι νιώθει πολύ καλά με τη νέα του σχέση, ωστόσο, εξέφρασε την ενόχλησή του για το γογονός ότι στιγμιότυπα με την προσωπική του ζωή βλέπουν το φως της δημοσιότητας, χωρίς ο ίδιος να το επιδιώξει, όπως τόνισε.

«Είμαι πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Ποτέ δεν μου άρεσε να βλέπω τη ζωή των άλλων από την κλειδαρότρυπα. Έτσι δεν μου αρέσει να βλέπουν και οι άλλοι τη δική μου. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα σου πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά, διανύω μία πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή μου και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Δεν πρόκειται ούτε να αρνηθώ, ούτε να παραδεχθώ κάτι. Με ενοχλεί όμως όταν δεν υπάρχει διακριτικότητα από τη στιγμή που εγώ και η σύντροφός μου δεν δίνουμε δικαιώματα. Δεν μπορεί κάποιος να σηκώσει τηλέφωνο και να σε βγάλει φωτογραφία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου μετά το διαζύγιό του από τη Μαρία Κορινθίου, επισημαίνοντας ότι το κεφάλαιο αυτό παραμένει ανοιχτό για τον ίδιο.

«Όλα είναι πιθανά. Δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο του γάμου για μένα» τόνισε.

