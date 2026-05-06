ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 08:42
Χριστίνα Μπόμπα: «Η δίδυμη κύηση με έβγαλε off για πολύ χρόνο» (Video)

Καλεσμένος στο podcast “BeWell” της Χριστίνας Μπόμπα βρέθηκε ο αθλητής τριάθλου, μαραθωνίου και hyrox, Γιάννης Δελαβίνιας.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, η γνωστή influencer και ο αθλητής, συζήτησαν για τη γυμναστική και πώς μπορούν όλοι οι άνθρωποι να την εντάξουν στην καθημερινότητα τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στη δική της διαδρομή μετά τη δίδυμη κύηση και πώς επανήλθε σταδιακά στη γυμναστική.

«Για να καταθέσω μια προσωπική εμπειρία, εμένα με έβγαλε off για πολύ χρόνο η δίδυμη κύηση, γέννησα τα μωρά, θήλαζα, χρειαζόμουν το χρόνο μου… Και αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι πήγα από το μηδέν στο ένα και είπα “μία φορά την εβδομάδα, θα κάνω γυμναστική. Βρέξει, χιονίσει”. Μετά άρχισε να πηγαίνει το ένα στο δύο. Ήμουν όμως πάρα πολύ ήρεμη με τον εαυτό μου και συνεπής και σιγά σιγά. Δηλαδή, πέρασαν δύο χρόνια για να είμαι τρεις φορές την εβδομάδα και τώρα έχουν περάσει πέντε χρόνια και κάνω σχεδόν κάθε μέρα γυμναστική» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Κι εγώ πολλές φορές που μπορεί να γυμναστώ, μπορεί να λάβω μηνύματα “ναι, εντάξει. Έχεις χρόνο – που πραγματικά έχω ελάχιστο χρόνο μέσα στην καθημερινότητα- ή έχεις χρήματα”. Αλλά, ας πούμε, το να βγεις να τρέξεις δέκα λεπτά, δεν θέλει χρήματα. Το να πας σε ένα γυμναστήριο μια φορά την εβδομάδα, θέλει χρήματα αλλά είναι κάτι στα όρια του εφικτού…» πρόσθεσε.

