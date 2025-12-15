Λαμία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαντάκι

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) έπειτα από εκτροπή σχολικού οχήματος στην περιοχή της Κοινότητας Βαρδατών Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lamiareport.gr, το σχολικό βανάκι κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι παραπλεύρως του οδοστρώματος.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός, καθώς τα τέσσερα ανήλικα παιδιά που επέβαιναν στο όχημα, μαζί με τη συνοδό τους και τον οδηγό, φορούσαν ζώνες ασφαλείας και εξήλθαν χωρίς να φέρουν κακώσεις.

Στη συνέχεια, τα παιδιά μεταφέρθηκαν με άλλο όχημα στις οικίες τους, ενώ η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος.

