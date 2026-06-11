Κόντρα Γιαννούλη-Μαρινάκη στη Βουλή για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες – Προσωπικοί οι λόγοι των παραιτήσεων των ΓΓ κατά τον υπουργό

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με αφορμή τις παραιτήσεις των γενικών γραμματέων στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Το θέμα έθεσε, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις άδειες στα περιφερειακά ΜΜΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, καλώντας τον υπουργό να δώσει απαντήσεις, με τον Παύλο Μαρινάκη να εγκαλεί την αντιπολίτευση ότι παριστάνει τον Εισαγγελέα και να απαντά ότι οι παραιτήσεις έγιναν για ιδιωτικούς λόγους.

«Δυο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού, εύνοιας και τακτοποιήσεων. Παραιτούνται δυο γενικοί γραμματείς και δεν τρέχει τίποτα;». Αυτά τα ερωτήματα έθεσε στον υπουργό ο Χρήστος Γιαννούλης ζητώντας να εξηγήσει τις παραιτήσεις.

«Δεν προεξοφλούμε τίποτα εμείς» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. Και συνέχισε: «Μιλάτε εσείς, που τα κόμματά σας μετατράπηκαν σε δικαστικά γραφεία, που μιλάγατε για κυβέρνηση – υποδίκων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη δυο συνάδελφοί μας αθωώθηκαν; Αρκετά, δεν είστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς!».

Μετά και από κάποιες παρεμβολές του βουλευτή της Πλεύσης, Αλέξανδρου Καζαμία, ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε να εγκαλεί την αντιπολίτευση ότι επιδίδεται σε ρόλο εισαγγελέα, ενώ στο προς την ουσία του ερωτήματος, σημείωσε «μην βιάζεστε μιλάμε για 2 παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στην δικαιοσύνη, έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση – εισαγγελέας, έχει πέσει έξω».

Μαρινάκης σε Γιαννούλη: Πολύ πιθανό να μην έχετε ασυλία σύντομα…

Η κόντρα ξέφυγε με αφορμή αναφορές του Χρήστου Γιαννούλη στην «Ομάδα Αλητείας» (Ομάδα Αλήθειας) και τον χαρακτηρισμό «Γκέμπελς» που εξαπέλυσε κατά του υπουργού. Θύμισε δε παλαιότερο tweet του Παύλου Μαρινάκη για τον Αλέξη Τσίπρα. «Είδαμε μια υστερία αντιαριστερισμού από τον άνθρωπο που είχε πει ότι με μία σφαίρα θα σκότωνε στον εμφύλιο τον Αλέξη Τσίπρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Μαρινάκης, τον κατηγόρησε για «ρεσιτάλ συκοφαντίας» και προειδοποίησε για το ενδεχόμενο μήνυσης, λέγοντας «επειδή είστε στο 1,5% και παραμένετε στον εξώστη, είναι πολύ πιθανό να μην έχετε βουλευτική ασυλία σύντομα…».

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