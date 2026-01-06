Τροχαίο στην Αμαλιάδα: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ – «Χαροπαλεύει» ένας ακόμη νεαρός (photos/video)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (5/1) στην Αμαλιάδα, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μεχρι στιγμές συνθήκες, στην οδό Αντωνίου Πετραλιά στην είσοδο της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, δύο άνδρες απεγκλωβίστηκαν από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του στο τροχαίο, ενώ ένας ακόμη νεαρός που επέβαινε στο ίδιο όχημα τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί ακόμα δύο τραυματίες οι οποίοι είναι πιο ελαφρά.

