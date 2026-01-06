search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 10:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 08:45

Πέθανε η Στέφη Πετρίδη, γόνος της οικογένειας με το brand παπουτσιών Fratelli Petridi – Το «αντίο» του Βασίλη Ζούλια

06.01.2026 08:45
steffie_petridi

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών η Στέφη Πετρίδη, γόνος της οικογένειας που συνέδεσε το όνομά της με το brand υποδημάτων, μία από τις πιο γνωστές εταιρείες στον χώρο του υποδήματος στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Στέφη Πετρίδη, της οικογένειας που κυκλοφορούσε την ομώνυμη φίρμα παπουτσιών, της φίρμας «Fratelli Petridi», νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, έχοντας δώσει μάχη λίγων μηνών με τον καρκίνο, ενώ αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τον κόσμο των εταιρειών.

Η «Fratelli Petridi»

Η εταιρεία «Fratelli Petridi» ιδρύθηκε το 1957 στη Θεσσαλονίκη. Ανέπτυξε ισχυρή παρουσία στην αγορά, προσφέροντας ανδρικά και γυναικεία υποδήματα, καθώς και συλλογές με την υπογραφή της φίρμας.

Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών της υποδημάτων συγκαταλέγεται η σειρά παπουτσιών «Parallel», την οποία υποστήριζε ενεργά ακόμη και μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης.

Η εταιρεία πέρασε στα χέρια του επιχειρηματία Σταύρου Τζιούφα, ο οποίος επέλεξε να διατηρήσει τη Στέφη Πετρίδη στο δυναμικό της, αναγνωρίζοντας τη δημιουργικότητά της.

Στροφή

Αργότερα, όταν η «Fratelli Petridi» αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, εκείνη αποχώρησε από τον χώρο των επιχειρήσεων και στράφηκε στις σπουδές που την ενδιέφεραν, εργαζόμενη ως ψυχολόγος.

Τα τελευταία χρόνια, ήταν Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια και Επιστημονική συνεργάτης στην Μ.Κ.Ο. «ΝΗΦΑΛΙΟΙ – στην υγειά μας».

Παράλληλα, ήταν γνωστή και αγαπητή και στους κοσμικούς κύκλους, ενώ αποδίδεται στη δική της πρωτοβουλία η συνεργασία με τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, που οδήγησε στο πρότζεκτ του με την σειρά υποδημάτων με την υπογραφή «by Petridi», εντάσσοντας τη μόδα και το σχεδιαστικό αποτύπωμα σε μία ακόμη πιο εκλεπτυσμένη κατεύθυνση για την εταιρεία.

Με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας αποχαιρέτισε με 10 λέξεις, «Αντίο αγαπημένη μου φίλη Steffie Pe till we meet again…», τη φίλη και συνεργάτιδά του, Στέφη Πετρίδη.

Η μάχη με τον αλκοολισμό

Η Στέφη Πετρίδη είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για προσωπικές της εξομολογήσεις σχετικά με τον αγώνα της ενάντια στον αλκοολισμό.

Σε τηλεοπτική της εμφάνιση, είχε μιλήσει για το βάρος που ένιωθε λόγω του επωνύμου και για τη σχέση της με την οικογενειακή δραστηριότητα, αναφέροντας: «Το όνομα μου με έκανε να νιώθω βάρος. Δεν μου άρεσε να μου λένε είσαι η κόρη του Πετρίδη. Η οικογενειακή επιχείρηση είχε 25 καταστήματα, ήταν μια στρωμένη δουλειά και εμένα με ενδιέφερε μόνο το ποτό».

Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει στιγμές που, όπως είχε πει, τη στιγμάτισαν: «Στα βαφτίσια της κολλητής μου ήμουν τόσο πολύ μεθυσμένη που ανέβηκα στο τραπέζι και έκανα στριπτίζ».

Είχε, επίσης, απευθύνει δημόσια συγγνώμη στην οικογένειά της: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στην οικογένειά μου που την έφερα σε δύσκολη θέση. Ήμουν πολύ σκληρή με τη μητέρα μου. Της φέρθηκα άσχημα».

Διαβάστε επίσης:

Κερατσίνι: Βίντεο από την επεισοδιακή καταδίωξη του 15χρονου με την κλεμμένη μηχανή

Τροχαίο στην Αμαλιάδα: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ – «Χαροπαλεύει» ένας ακόμη νεαρός (photos/video)

Θεοφάνια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PaulMescal
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Paul Mescal αποσύρεται μέχρι το 2028 – «Ο κόσμος θα κάνει ένα διάλειμμα από εμένα και εγώ από εκείνον»

patra dikastiria 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι τρεις που παραδόθηκαν μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 31χρονου

mitsotakis 8876- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Θεοφάνια: Μάς δίνουν νέα δύναμη – Μπορούμε να αισιοδοξούμε αρκεί να είμαστε ενωμένοι

breazou_tania
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eurovision 2026: Η Τάνια Μπρεάζου διαψεύδει ότι έστειλε τραγούδι στον εθνικό τελικό – «Fake news για views και clicks»

astynomikos vouli
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά η πολύκροτη δίκη για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του για ασελγείς και κακοποιητικές πράξεις στα παιδιά τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

good-job-nicky-new
LIFESTYLE

Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Κουβαλάω τον θρύλο, θέλω να τιμήσω τη χώρα όπως την τίμησε και ο ίδιος» (Video)

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 10:27
PaulMescal
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Paul Mescal αποσύρεται μέχρι το 2028 – «Ο κόσμος θα κάνει ένα διάλειμμα από εμένα και εγώ από εκείνον»

patra dikastiria 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι τρεις που παραδόθηκαν μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 31χρονου

mitsotakis 8876- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Θεοφάνια: Μάς δίνουν νέα δύναμη – Μπορούμε να αισιοδοξούμε αρκεί να είμαστε ενωμένοι

1 / 3