Πέθανε η Στέφη Πετρίδη, γόνος της οικογένειας με το brand παπουτσιών Fratelli Petridi – Το «αντίο» του Βασίλη Ζούλια

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών η Στέφη Πετρίδη, γόνος της οικογένειας που συνέδεσε το όνομά της με το brand υποδημάτων, μία από τις πιο γνωστές εταιρείες στον χώρο του υποδήματος στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Στέφη Πετρίδη, της οικογένειας που κυκλοφορούσε την ομώνυμη φίρμα παπουτσιών, της φίρμας «Fratelli Petridi», νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, έχοντας δώσει μάχη λίγων μηνών με τον καρκίνο, ενώ αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τον κόσμο των εταιρειών.

Η «Fratelli Petridi»

Η εταιρεία «Fratelli Petridi» ιδρύθηκε το 1957 στη Θεσσαλονίκη. Ανέπτυξε ισχυρή παρουσία στην αγορά, προσφέροντας ανδρικά και γυναικεία υποδήματα, καθώς και συλλογές με την υπογραφή της φίρμας.

Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών της υποδημάτων συγκαταλέγεται η σειρά παπουτσιών «Parallel», την οποία υποστήριζε ενεργά ακόμη και μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης.

Η εταιρεία πέρασε στα χέρια του επιχειρηματία Σταύρου Τζιούφα, ο οποίος επέλεξε να διατηρήσει τη Στέφη Πετρίδη στο δυναμικό της, αναγνωρίζοντας τη δημιουργικότητά της.

Στροφή

Αργότερα, όταν η «Fratelli Petridi» αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, εκείνη αποχώρησε από τον χώρο των επιχειρήσεων και στράφηκε στις σπουδές που την ενδιέφεραν, εργαζόμενη ως ψυχολόγος.

Τα τελευταία χρόνια, ήταν Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια και Επιστημονική συνεργάτης στην Μ.Κ.Ο. «ΝΗΦΑΛΙΟΙ – στην υγειά μας».

Παράλληλα, ήταν γνωστή και αγαπητή και στους κοσμικούς κύκλους, ενώ αποδίδεται στη δική της πρωτοβουλία η συνεργασία με τον σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, που οδήγησε στο πρότζεκτ του με την σειρά υποδημάτων με την υπογραφή «by Petridi», εντάσσοντας τη μόδα και το σχεδιαστικό αποτύπωμα σε μία ακόμη πιο εκλεπτυσμένη κατεύθυνση για την εταιρεία.

Με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας αποχαιρέτισε με 10 λέξεις, «Αντίο αγαπημένη μου φίλη Steffie Pe till we meet again…», τη φίλη και συνεργάτιδά του, Στέφη Πετρίδη.

Η μάχη με τον αλκοολισμό

Η Στέφη Πετρίδη είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για προσωπικές της εξομολογήσεις σχετικά με τον αγώνα της ενάντια στον αλκοολισμό.

Σε τηλεοπτική της εμφάνιση, είχε μιλήσει για το βάρος που ένιωθε λόγω του επωνύμου και για τη σχέση της με την οικογενειακή δραστηριότητα, αναφέροντας: «Το όνομα μου με έκανε να νιώθω βάρος. Δεν μου άρεσε να μου λένε είσαι η κόρη του Πετρίδη. Η οικογενειακή επιχείρηση είχε 25 καταστήματα, ήταν μια στρωμένη δουλειά και εμένα με ενδιέφερε μόνο το ποτό».

Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει στιγμές που, όπως είχε πει, τη στιγμάτισαν: «Στα βαφτίσια της κολλητής μου ήμουν τόσο πολύ μεθυσμένη που ανέβηκα στο τραπέζι και έκανα στριπτίζ».

Είχε, επίσης, απευθύνει δημόσια συγγνώμη στην οικογένειά της: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στην οικογένειά μου που την έφερα σε δύσκολη θέση. Ήμουν πολύ σκληρή με τη μητέρα μου. Της φέρθηκα άσχημα».

